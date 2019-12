Tidligere i dag ble det kjent at fem nye ambulansefly settes på bakken, på grunn av tekniske problemer.

– Vi jobber nå intensivt med å få alle flyene tilbake i normal produksjon, sier sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen i Babcock.

Leger og helsepersonell i Nord-Norge reagerer kraftig, og kaller situasjonen svært alvorlig. Flere av dem ber regjeringen våkne, og også opposisjonen i Stortinget er kritiske til helseminister Bent Høie (H).

– Det er en total kollaps av beredskapen i nord nå, situasjonen er kritisk. Dette er Høies verk, han må komme seg på jobb og sette inn akutte tiltak. Vi krever full redegjørelse i Stortinget på mandag, og sender krav om det til helseministeren nå, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

KRITISK: – Vi krever full redegjørelse i Stortinget på mandag, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

Sikkerhet først

Helseminister Bent Høie svarer på kritikken lørdag kveld og sier at det er svært uheldig at basene i Tromsø og Bodø er ute.

– Helse Nord melder at de ved hjelp av helikoptre er i full stand til å dekke opp beredskapen ved å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. Luftambulansetjenesten HF følger operatøren Babcock tett framover til flyene er tilbake i normal beredskap, opplyser Høie.

Han legger til at inntil de fem flyene av tekniske årsaker ble tatt ut, var beredskapen Troms og Finnmark over 100 prosent, fordi regjeringen har satt inn ekstra ressurser.

– Opposisjonen bommer derfor med sin kritikk. Dette handler om tekniske utfordringer med flyene. Sikkerheten for mannskapet på flyene skal alltid settes først, uavhengig av om operatøren er offentlig eller privat. Helse Nord melder at de på tross av utfordringene har løst alle akuttoppdrag så langt. Jeg forventer at Helse Nord skalerer opp tiltakene etter forholdene videre, sier Høie.

SIKKERHETEN FØRST: Sikkerheten for mannskapet på flyene skal alltid settes først, sier helseminister Bent Høie (H).

– Statsministeren må på banen

– Det er selvfølgelig slik at disse flyene skal være trygge. Men at Høie må si at flyene må stå på bakken fordi at mannskapet i flyene ikke er trygge, er et utrykk for at noe har gått aldeles feil, sier leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre.

Han mener meldingene de får fra nord lørdag kveld er fullstendig uakseptabelt

– Her må statsministeren på banen. Tidligere i høst sa hun at: «det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det har vært tidligere, fordi vi har styrket luftambulansen». Dette er noe helt annet enn meldingene som løpende kommer inn fra både pasienter og helsetjenestens fagfolk. opplyser Støre til NRK lørdag kveld.

Han mender dette reiser nye spørsmål ved hele anbudsprosessen som ga ansvaret for den livsviktige tjenesten til Babcock.

– Arbeiderpartiet vil følge opp, og holde regjeringen ansvarlige for å sikre en fungerende tjeneste, om nødvendig gjennom økt assistanse fra Forsvarets materiell, avslutter Støre.

– Uansvarlig situasjon

Senterpartiet mener Staten må ta over luftambulanseflytjenesten.

– Dette er en helt uansvarlig situasjon. Dette skaper en krisesituasjon for beredskapen i Nord-Norge, som synes ute av kontroll. Høie må gi umiddelbar beskjed om at Luftambulansetjenesten HF får fullmakt til å bruke alle nødvendige midler for å sikre luftambulanseberedskapen, sier Kjersti Toppe i Sp.

– Babcock har over lengre tid vist at de ikke makter å oppfylle kontrakten. Nå er det full krise. Staten ved helseforetaket må overta ansvaret fra Babcock, sier Toppe.

FULL KRISE: – Nå er det full krise. Staten ved helseforetaket må overta ansvaret fra Babcock, sier Kjersti Toppe i Sp.

Fylkesordføreren i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo (Sp), mener det er dramatisk for ambulanseberedskapen, men og for ordinær drift ved sykehusene i Nord-Norge og spesielt i Finnmark.

– Dette skaper nå stor utrygghet for innbyggere, særlig når vi nå i lengre tid både har opplevd manglende tilbud og brudd på krav til ambulanseflytjenesten. Dette er en fullstendig uakseptabel situasjon som nå har gått fra svært alvorlig til dramatisk, sier fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B Prestbakmo.

Første prioritet

MDG mener Regjeringen må nå sette krisestab, for å raskest mulig å gjenopprette beredskapen.

– Det handler det om liv og helse, for oss som bor og jobber her i nord. Å få ambulanseflyberedskapen opp må være første prioritet for regjeringen nå. Miljøpartiet De Grønne vil følge opp saken, det skal ikke gå liv i nord, verken på land eller på havet, sier sentralstyremedlem i partiet, Toine C. Sannes.

Nær halvert

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

Etter byttet av leverandør har flere ambulansefly vært ute av drift i kortere eller lengre perioder. Årsakene har vært tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Etter å ha levert en beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetjenesten HF i slutten av oktober Babcock å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.

Mediekontakt Roger Solheim sier til NTB at selskapet nå har seks operative fly. Tjenesten er dermed nesten halvert.

