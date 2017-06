Får kritikk for provoserende festivalplakat

«Direkte støtende. En grusom plakat. Dyster. Ekkel. Feil med tanke på terrorhendelser i det siste. Umusikalsk. Bare å finne fram balaklava, finlandshette og Zippo-lighter, regner med det er festivalantrekket. Assosiasjoner til IS og IRA.»

Slik er mange av reaksjonene på Facebook, etter at Varangerfestivalen har sluppet små hint om den nye festivalplakaten. Med manifest og en geriljahær vil festivalen ta kampen mot myten om Vadsø som «død by».

Ingjerd Tjelle jobber med turisme i Vadsø kommune. Hun mener Varangerfestivalens markedsføring er feilslått. Foto: Kristin Bu Mørch / NRK

Ingjerd Tjelle er reiselivsaktør i Vadsø, og er opptatt av omdømmet til byen, regionen og festivalen.

Hun ble overrasket over at dette er måten festivalen presenterer seg på.

– Folk klarer ikke å identifisere seg med festivalens geriljakrig. Folk kjenner det ikke igjen. Det er nok å se på reaksjonene: det er ingen som vil henge opp plakatene i butikkvinduet, eller kjøpe festival-T-skjortene. All ære for forsøket, men jeg tror ikke de lykkes når det er så stor motstand, sier Tjelle.

Her kan du se videoen:

Tar tilbake makta

Plakaten er en del av årets festivalprofil, hvor en fiktiv gerilja, VA17, skal knuse myter med musikk. Det er kommet både video, og et manifest:

Manifestet fra Varangerfestivalen Ekspandér faktaboks Vadsø, 8. desember 2016 «I generasjoner har vi blitt undertrykt av falske myter om vår elskede hjemby. Onde tunger ynder å kalle vårt hjemsted «byen bak de nedrullede gardinene», et sted der kun nordavinden fyller gatene, der stillheten er overdøvende og hvor folk skuler på de som stikker seg fram. Dette er en løgn som fôres av de som tror de vet best om andre, av de som skraper på overflaten og kun nikker når de hører sin egen stemme. Nå kan vi ikke sitte stille mer. Bevæpnet med musikk reiser vi oss opp og kjemper mot myten til siste tone er spilt. Dette er en kamp vi ikke kan tape. Vi skal brenne gardinene. Revolusjonen starter onsdag 9. august. Mange er med oss i kampen om myten. MARI BOINE stiller opp med sin hær av musikere - sitt ikke stille mens revolusjonen vinner sine første slag, kjøp billett i dag. August is coming.».

At gardinene er rullet ned, er en metafor for mytene om Vadsø, forklarer festivalsjef Robert Lundgren.

– Vi er lei av å høre at byen vår er død, vi skal ta tilbake definisjonsmakten og brenne metaforen om gardinene. Vi skal vise at det skjer ting her, og at vi virkelig er cutting edge når det kommer til kultur, sier Lundgren.

Han forstår at reaksjonene har kommet, men synes det er bra at folk debatterer og viser eierskap til festivalen.

– Hvis ingen hadde reagert, hadde vi feilet totalt. All kunst handler til syvende og sist om å vekke reaksjoner.

– Vi vil endre omdømmet til Vadsø. Og vi er ikke ferdig. Bildene som er delt er bare en skisse av en plakat, en sniktitt. Det kommer mer, lover festivalsjef Robert Lundgren. Foto: Roger Manndal

– Gi «f» i myter

Ingjerd Tjelle sier hun har forståelse for at de ønsker å avlive gamle myter, men mener «kampanjen» heller er med på å opprettholde dem.

– Kan vi ikke gi faen i myter? De fokuserer på det, og står med lighter og finlandshette. Kunne vi ikke gjort det med humor og farge? I disse tider med mye terrorfrykt, er det kanskje ikke helt rett timing, mener Tjelle.

Dette er fiktivt, påpeker festivalsjefen kjapt.

– Vi er ikke bunn seriøs om at vi har startet en gerilja. Hvor mye skal det som skjer i omverdenen legge bånd på den kunstneriske friheten? Hvis vi legger bånd på oss, har dem vunnet, sier Lundgren.