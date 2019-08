– Dette vil ramme alle innbyggerne i Finnmark, Troms og Nordland. Alle vil få betydelig økte utgifter, sier Stine Akselsen (Ap), som er ordfører i Lebesby kommune i Finnmark.

Hun er blant dem som reagerer på et forslag som nå er ute på høring, om å innføre moms på strøm i Nord-Norge.

I dag slipper nemlig husstander i Nordland, Troms og Finnmark å betale moms på elektrisitet. Dette som en kompensasjon for lengre vintre og generelt lavere temperaturer, som krever mer strøm.

Ordfører i Lebesby kommune, Stine Akselsen (Ap), frykter negative konsekvenser for hele Nord-Norge om det blir innført moms på strøm i landsdelen. Foto: Stian Strøm / NRK

Men en utredning, bestilt av Finansdepartementet, foreslår å innføre lik moms på alt i Norge. I stedet for å ha momsnivåer på 0, 12, 15 eller 25 prosent, foreslår utredningen at alt bør bli momsbelagt med enten 23 eller 25 prosent.

Målet med å justere momsen på denne måten, vil være mindre byråkrati – i tillegg til at det kan gi staten økte inntekter.

Et av punktene innebærer da å fjerne momsfritaket på strøm i nord.

Det kan bety flere tusen kroner i økte utgifter for husstandene i nord, og om lag en milliard kroner ekstra i statskassa.

– Vanvittig

Også ordfører i Hadsel kommune i Nordland, Siv Dagny Aasvik, reagerer på dette. Til VG kaller hun dette for et strømsjokk. Hun frykter at det vil gå ut over viljen til å bo i nord.

– Det handler om utviklingen av Nord-Norge og om å rekruttere folkene vi trenger til ledige arbeidsplasser, sier hun til NRK.

Ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik (Ap), er svært kritisk til å fjerne momsfritak på strøm. – Jeg noterer meg at finansministeren heller ikke avviser forslaget når hun blir spurt om det, sier hun.

Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) kaller forslaget for vanvittig.

– Her har vi hatt en ordning siden 1969, og så gir statsråd Siv Jensen et utvalg et mandat som gjør det mulig å kutte den, sier han.

– Dette er en febrilsk jakt på å få inn mer avgifter for å betale skattelettene til de som tjener for mye.

Både Lundteigen og Akselsen har også kommet med kritikk i Radio Nordkapp den siste uken.

– Skremselspropaganda

Finansminister Siv Jensen (Frp) kaller dette for skremselspropaganda fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til utredningen. Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere momssystem med én felles sats, skriver hun i en e-post til NRK.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har allerede uttalt at hun ikke ser for seg å følge alle rådene, men høster likevel kritikk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Høringsfristen er 29. august. Deretter kommer Finansdepartementet til å vurdere innspillene og behandlingen videre.

Hun understreker også at hun sa allerede da rapporten ble lagt fram, den 15. mai, at hun ikke så for seg å fjerne alle lav- og 0-momssatser, slik utvalget foreslår.

Ikke tro på å fjerne fritaket

Ronny Berg i Troms og Finnmark Frp reagerer på tidspunktet for kritikken fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Utvalget la frem sin rapport i mai i år, og så har det vært stille fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet rundt dette. Allerede da uttalte Siv Jensen at Fremskrittspartiet ikke er et parti for å øke skatter og avgifter, sier han.

– Og nå, to uker før valgdagen – da skal man rette fokus mot det og skremme med at det blir innført.

Berg tror selv ikke at forslaget kommer til å gjennomføres.

– Man kan selvfølgelig ikke si at det ikke blir, så lenge man ikke har noe vedtak som tilsier det. Regjeringen har ikke behandlet det enda. Men jeg har ingen tro på at man kommer til å fjerne momsfritaket. Vi skal gjøre alt det som står i vår makt for at det opprettholdes.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at Siv Jensens (Frp) utspill om at dette er skremselspropaganda faller på sin egen urimelighet. – Det hadde ikke vært noen sak hvis ikke hun hadde gitt et mandat om at utvalget kunne forsøke å heve momsen på strøm i nord, sier han. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Uklokt å ikke reagere

Både Akselsen, Aasvik og Lundteigen forklarer at årsaken til de noe sene reaksjonene, er at dette forslaget rett og slett har gått under radaren. Forslaget ble sendt ut i ferietiden, og det er takket være innsats fra blant andre Alta Kraftlag, at de ble gjort oppmerksomme på det.

Direktør i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad, kaller dette for en stor og veldig alvorlig sak, som er årsaken til at de har mobilisert for å få en debatt rundt den.

At finansministeren har sagt at hun ikke ser for seg å fjerne alle lav- og 0-momssatser betrygger ikke ham.

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er typisk sånn som politikere sier. Dersom man ikke sier ifra nå, er i alle fall løpet kjørt, sier han.

– Det er snakk om en milliard kroner, og det er liten grunn til å sende noe sånn ut på høring om man ikke har tenkt å gjøre noe med det. Da er det like godt å la det bli liggende i skuffen.

Direktør i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad, påpeker at moms på strøm kan innebære økte utgifter på mellom 3000 og 6000 kroner for en husstand. – Det er betydelig, sier han. Foto: André Bendixen

Lebesby-ordfører Stine Akselsen er av samme oppfatning, og understreker at det er desto viktigere å ta debatten før høringsfristen går ut – før det faktisk er for sent. Hun mener ikke at det er å forskuttere elendigheten.

– Når Siv Jensen og departementet velger å sende rapporten på høring, så må de også forvente å få tilbakemeldinger. Det er vår plikt og vår rett, sier hun.

– Det vil være uklokt av oss å ikke reagere – da gjør ikke vi vår plikt overfor våre innbyggere.