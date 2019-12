Mikal (14) kan ikke fly alene – Må krangle for hver reise

Mikal Eira (14) har sykdommen cerebral parese. Han og mamma Lidia Eira reiser ofte med fly fra Alta og rundt i landet for å få den beste behandlingen til sønnen. Han har en alvorlig grad av sykdommen, og kan verken sitte eller kommunisere muntlig selv.

Mikal er avhengig av å få hjelp underveis fra moren, men de har opplevd flere ganger at de må krangle for å få sitte sammen på flyet.

Mamma Eira forteller at de har blitt truet med å ikke få lov til å fly fordi sønnen da mangler ledsager. Dette føyer seg inn i en rekke problemer familien har når de skal ut på reise.

Mikal Eira har vært mye på sykehus gjennom årene. Her har han møtt sykehusklovnene på St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Privat

Ikke første gang

Eira sier det er avhengig av hvem hun snakker med, om det løser seg. På torsdag kunne verken Pasientreiser på telefon eller SAS i skranken på flyplassen hjelpe dem.

– Da fikk jeg litt panikk. Han kan jo ikke sitte alene. I verste fall kan vi bli nektet ombordstigning, siden ingen kan passe på ham, sier Lidia.

Denne gangen løste det seg først da de kom til gaten. Andre passasjerer valgte å flytte seg for å lage plass.

Personavhengig system

Hver gang de reiser med Pasientreiser må familien ordne rekvisisjon på alle behovene de har. Turledsager, bæring, rullestol, sitte foran i flyet, og et fly med passende avgangstid. I tillegg opplever de altså at de spesifikt må organisere setene selv.

– Pasientreiser er en fin ordning, bare den fungerer. Jeg synes systemet for oss som reiser mye kunne vært mye enklere, sier Eira.

Mikal Eira (14) er avhengig av hjelp når han skal ut på reise. Foto: Lidia Eira / privat

Det er avdelingsleder for Pasientreiser i Finnmarkssykehuset, Bjørn Erik Johansen, helt enig i. Han er klar på at det er de selv som er ansvarlig for dette.

– Det høres ut som vi har gjort feil, og det er beklagelig. Ledsager og pasient skal sitte sammen, og det skal vi sørge for, sier Johansen.

Han forklarer at Pasientreiser bruker en portal som ikke registrerer ledsager og pasient som reisende sammen, men som to separate bestillinger.

– Derfor skal våre kundebehandlere gå inn og bestille sete etterpå, for å unngå slike tilfeller. Det er bra vi gjøres oppmerksom på dette, slik at vi kan ta en intern gjennomgang og finne bedre rutiner, sier Johansen.

I april vil Pasientreiser få en ny portal, som skal hindre at dette må gjøres manuelt.