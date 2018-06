Får dagbøter frå skatte-robot for bedrift han ikkje har

– Det er heilt idiotisk, seier kona Guro Uribe Saniola. Ho risikerer å måtte punge ut opptil 56 500 kroner på vegne av ektemannen sin. Det er også uvisst om dette er pengar dei kan få tilbakebetalt seinare.

Cristian Camilo Uribe Muriel forstod ikkje kvifor fakturaen på ei tvangsmulkt for næringsdrivande låg i postkassen. Han flytta til Noreg for to år sidan saman med si norske kone. Sidan då har han hatt strøjobbar og gått på norskkurs.

Cristian Camilo Uribe Muriel var i 2017 på jobbjakt i Trondheim utan hell. No har turen gått vidare til kona sine heimelege trakter i Finnmark og han er busett i Tana. Foto: Guro Uribe Saniola / Privat

– Han har aldri vore sjølvstendig næringsdrivande, er utan arbeid og får ikkje arbeidsløysetrygd. Nesten 4000 kroner i tvangsmulkt er mykje for ein utan pengar. Òg dette for ei manglande næringsoppgåve for eit selskap han aldri har hatt, seier kona Guro Uribe Saniola.

Ho tok straks kontakt med Skatteetaten.

– Det heile er latterleg. Eg måtte levere ei tom næringsoppgåve etter ordre frå Skatteetaten. Tvangsmulkta må betalast. Det er ingen veg utanom.

Frå 21. juni kjem i tillegg ei dagleg mulkt på 565 kroner for føretaket han aldri har hatt.

Alt skjer maskinelt

Skatteetaten kan ikkje uttale seg om enkeltsaker, men opplyser at slike tvangsmulkter blir utskrivne maskinelt. Klaging må skje i etterkant.

– Når Skatteetaten gir medhald i ei klage er det på grunn av opplysningar vi tek imot i ettertid, opplys Jannicke Valbrek, seksjonssjef for kundeservice i Skatteetaten.

Guro Uribe Saniola har lagt inn klage, då mannen pratar dårleg norsk. Ho fekk beskjed om at dei utskrivne dagbøtene må betalast.

Skatteetaten seier til NRK at i det dei mottar klaga vil dagbøtene bli stoppa. Dei vil kontakte paret for å gi rettleiing.

Informasjon om skattemelding for næringsdrivende Ekspandér faktaboks Hvorfor har jeg fått skattemelding for næringsdrivende? Hvis du er registrert som næringsdrivende er dette basert på opplysninger Skatteetaten har mottatt om deg tidligere, for eksempel i forbindelse med etablering av en virksomhet, eller i søknaden om skattekort. Hvorfor ilegges tvangsmulkt? For å sikre riktig fastsetting av skatt er det viktig at næringsdrivende rapporterer korrekt informasjon til Skatteetaten til riktig tid. Formålet med tvangsmulkt er å sikre riktig og fullstendig levering av opplysninger til rett tid. Hvis du mottar skattemelding for næringsdrivende må du levere denne elektronisk innen fristen 31. mai. Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker. De som ikke leverer skattemelding for næringsdrivende innen fristen får et varsel med betinget vedtak om tvangsmulkt. I dette brevet står det en ny dato for levering slik at mottakeren kan unngå tvangsmulkt ved å overholde denne. Hvis skattemeldingen ikke er levert innen denne nye datoen, begynner tvangsmulkt å løpe. Satsen et halvt rettsgebyr per dag, i 2018 utgjør dette 565 kroner per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 56 500 kroner. Hva kan jeg gjøre hvis jeg mener det er feil at jeg har fått tvangsmulkt? Den som blir ilagt tvangsmulkt, kan klage på vedtaket. Med grunnlag i alle opplysningene Skatteetaten har om saken foretas det en konkret vurdering knyttet til om det foreligger omstendigheter som gjør at tvangsmulkten helt eller delvis skal frafalles. Det er viktig å være klar over at tvangsmulkt blir ilagt maskinelt kun på grunnlag av manglende levering. Når Skatteetaten gir medhold i en klage er det på grunn av opplysninger vi først mottar i ettertid. Skatteetaten er opptatt av å gi god informasjon og veiledning. Du kan få hjelp på skatteetaten.no og vår Facebook-side, du kan ringe oss eller bruke chat, eller bestille time til veiledning på skattekontoret. Kilde: Skatteetaten

Ingen nåde å ha staten som kreditor

– Eg har fått bekrefta at det har skjedd ein feil i år og at Skatteetaten har levert ut næringsoppgåver til folk som ikkje skulle ha det, seier Stig Flesland.

Flesland er redaktør i Skattebetalerforeningen, ein interesseorganisasjon som har veileda skattytarar i 65 år. Han seier at berre personar som driv med næring skal ha næringsoppgåver. Det er merkeleg at ein som har budd i Noreg i to år og berre hatt småjobbar får denne.

Stig Flesland, redaktør i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen

– Det verkar som at denne mannen ikkje skulle ha motteke næringsoppgåve i utgangspunktet, men har fått feil. Vidare blir han no straffa for å ikkje ha levert den.

Han fortel at tvangsmultordninga blei innført i 2017. Målet var å få fleire næringsdrivande til å levere oppgåvene.

– Men det løner seg å klage. Rundt 60 prosent får medhald.

Skatteetaten seier til NRK at problema dei hadde med utskrivingar av sjølvmeldingar i april er ordna, og gjentek at dei ikkje kan gå inn i enkeltsaker.