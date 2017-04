Får 90 millioner til lengre rullebane

Det skal brukes 1.064 milliarder kroner på vei, havn og jernbane i Norge fram mot 2029. 2,7 milliarder kroner havner i nord. Det er 0,26 prosent av den totale transportplanen for Norge i årene framover.

Sør-Varangers ordfører jubler. Han får nemlig 90 millioner kroner til lengre rullebane på Kirkenes lufthavn, som skal ferdigstilles innen 2019-2020.

– Det har vært en sak som både kommune og næringsliv har kjempet lenge for. Det at vi får oppstart og nå får en rullebane som kan ta fulle fly alle veier, det gjør at vi får mer forutsigbarhet for utvikling i reiselivet og næringslivet, sier en glad Rune Rafaelsen.

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen (Ap) jubler over penger til Kirkenes lufthavn på NTP. Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Samtidig raser Geir Ove Bakken (Ap), hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, for satsingen ellers i Finnmark.

– Dette er en regjering som er uten ambisjoner for Finnmark. I den her sammenhengen er Finnmark glemt, og det er kun allerede iverksatte prosjekter som nå får penger, sier Bakken.

Regiondirektør Målfird Baik hadde forventa en mer offensiv satsing fra regjeringa på Finnmark i NTP - og mener satsingen på vei og fiskerihavner kommer for seint. Foto: Moment Studio

Negativ effekt for næringslivet

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark er litt mer forsiktig i sin uttalelse, men hadde ønsket mer til Finnmark.

– Vi hadde håpet at regjeringen kunne vært mer offensiv for Finnmark på NTP enn det som kom i dag, sier Baik.

Hun viser spesielt til de negative effekten det vil få for næringslivet i Finnmark.

– Oppstart for utbedring av fiskerihavnene er skjøvet på til 2024 og det er for seint. Det er helt avgjørende for fiskerinæringa at vi kan bidra med inntekter til nasjonen Norge, og da er det viktig at havnenen satses på så snart som mulig, sier Baik.

For sein veisatsing

Det samme gjelder for flere viktige veiprosjekter som starter altfor seint opp, påpeker Baik videre:

– Rv 94 er en viktig vei for industrien og fiskerinæringa i vest, og Rv 93 i Kløfta er en viktig ferdselsåre for varer til og fra Vest-Finnmark. At det er satt oppstart på dem til 2024 er for sent.

For lite penger og sein oppstart gir konsekvensen at det blant annet ikke kan tas i bruk modulvogntog til Finnmark før i 2030.

Skuffet over prioriteringa

Skuffet er også regionsjef Odd Hugo Pedersen for Norges lastebileierforbund i Nord-Norge.

– Vi hadde håpet at riksvei 93 Kløfta var med i den første planperioden, noe den ikke er. Det er en flaskehals i forhold til veiens beskaffenhet, men også med tanke på framkommeligheten vinterstid og ikke minst rasfaren. Så vi er skuffet, sier han.