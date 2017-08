Fant tusenvis av malariamygg i Finnmark

– I forberedelsene til møtene her har det blitt satt ut myggfeller flere steder i Pasvik, og da vi skulle kikke på materialet var vi ganske spente på hva vi ville finne. I en av fellene var det masse malariamygg, sier biolog Sondre Dahle fra Norsk institutt for naturforskning.

De anslår at det var omtrent 17.000 malariamygg i fella – en såkalt myggmagnet, som var et resultat av fem dagers fangst.

Dette er et nokså høyt tall sammenlignet med malariamygg som tidligere er funnet nord i Finland og Sverige, hvor et døgngjennomsnitt på 300 mygg har blitt samlet i slike feller.

Myggen som ble funnet i Pasvik er av arten Anopheles, bedre kjent som malariamygg. Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio

Optimalt klima

Fordi det også finnes malariamygg ganske langt nord i både Finland og Sverige, har finske forskere en stund mistenkt at myggen også finnes i Finnmark, forteller Dahle.

Pasvik har vært spesielt interessant fordi det er optimalt klima for myggen her.

– Malariamygg har nok vært i Pasvik ganske lenge, det er bare det at vi ikke har funnet den ennå, og at ingen har lett etter denne her, sier Dahle.

Tre nye arter

Malariamyggen er en gruppe mygg som tilhører slekten Anopheles. De har fått navnet sitt fordi 30-40 av artene kan spre malariasykdommen.

Biolog Sondre Dahle forsikrer om at malariamyggen som finnes i Norge ikke er farlig. Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio

Men om noen skulle lure, forsikrer Dahle om at malariamyggen i Norge ikke gir malaria om blir stukket – siden det ikke finnes malaria i Norge.

– Annet enn litt kløe og hevelse, er det å bli stukket av norsk mygg ikke noe å være redd for, sier Dahle.

I tillegg til malariamyggen har forskerne på myggseminaret funnet tre nye myggarter i Finnmark.

– Ingen av artene er tidligere funnet lenger nord enn i Oppland fylke, og sånn sett er det en nyhet at vi finner de i Finnmark også.