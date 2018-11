– Det første som slo meg var å faktisk sjekke hva dette var for noe, så jeg stakk hendene inn mellom steinene og trakk ut en svær jernkule, forteller Andreas Sandvik.

Til daglig jobber han som fabrikksjef på Equinor's gassfabrikk på Melkøya ved Hammerfest. Denne dagen ledet han imidlertid en plastryddeaksjon i fjæresteinene ved byens sentrum.

– Jeg sto med denne kula i hendene, og ropte til en kollega at jeg trodde jeg hadde funnet en kanonkule. Det var jo litt festlig der og da, smiler Sandvik.

Til daglig sørger fabrikksjef Andreas Sandvik for å administrere milliardverdier på Melkøya for Equinor. At han skulle finne en historisk skatt i fjæresteinene var mer enn han hadde ventet seg under plastryddedugnaden i Hammerfest. Foto: Allan Klo / NRK

Slaget om Hammerfest

Lite visste han da at den drøye ti kilo rustne kula faktisk var en kanonkule. 22. juli 1809 ble Hammerfest beleiret og plyndret av mannskapet på to britiske skip "Snake" og "Fancy". Forsvarerne av byen besto av innbyggere og fiskere, i hovedsak sjøsamer.

Finnmarkingene hadde fire kanoner å forsvare seg med. 400 meter unna fyrte de to britiske skipene i vei med 30 kanoner. Det ble rått parti. Etter 90 minutter gikk hammerfestingene tom for ammunisjon, og rømte kanonstillingene. Det hadde falt menn på begge sider, og flere ble hardt skadd i de blodige trefningene.

Slik så kunstner Arne Stangvik for seg slaget om Hammerfest, 22. juli 1809. To britiske brigger fyrte løs med det hadde, 30 kanoner mot fire kanoner på norsk side. Det innkalte borgervernet holdt stand i 90 minutter mot en overlegen fiende. Foto: Maleri: Arne Stangvik / Avfotografert med tillatelse fra eier Alf Hoddø

Fjerner rust

Kanonkula befinner seg nå ved Tromsø Museum. Der tar de godt vare på det som etter all sannsynlighet er en historisk skatt, forteller arkeolog Ingrid Sommerseth.

– Dette er en viktig del av Hammerfests historie og egentlig også europeisk historie. Det er nemlig svært sjeldent at det gjøres slike funn i Nord-Norge, noe som gjør det ekstra spennende. Nå har vi lagt kanonkula til pleie i et avsaltingsbad, og konserverer den etter alle kunstens regler, sier hun.

De britiske skipene hadde noen dager tidligere plyndret og herjet fiskeværet Hasvik på Sørøya. Det samme skjedde i Hammerfest. På én uke ble stedet plyndret, inkludert kirkens donasjonsboks og noe av kirkens sølv. Innbyggerne rakk å flykte til fjells før britene gikk i land, i hovedsak på grunn av forsvarernes heroiske innsats.

Det er sjeldent at det gjøres slike funn i Nord-Norge, sier arkeolog Ingrid Sommerseth ved Tromsø Museum. Foto: Tromsø Museum

Blokkerte norske havner

– Norge var på denne tiden i under dansk styre, og i allianse med Frankrike og Russland. Storbritannia var i krig med Frankrike, og ville sette en stopper for importen av korn som kom fra Russland og inn til norske havner. Derfor gjennomførte den militære stormakten en blokade langs norskekysten. Likevel hørte det med til sjeldenhetene at det kom til regulære trefninger som den i Hammerfest, sier Sommerseth.

Gjenreisningsmuseet for Nord-Troms og Finnmark ligger i nettopp Hammerfest. Konstituert leder Evelyn Johnsen sier slike funn har stor betydning for den lokale tilhørigheten.

Evelyn Johnsen, konstituert leder ved Gjenreisningsmuseet i Finnmark og Nord-Troms. Foto: Allan Klo / NRK

– Det er kanskje ikke alle som vet at britene var her og at Napoleonskrigene også ble utført i lille Hammerfest. I tillegg er det viktig at de som leverer inn gjenstander får vite resten av historien, der slike funn representerer små biter av et større puslespill, sier hun.

Kilder: "Engelskmanden under Finmarken" – Axel Hagemann (1891)