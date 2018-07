Fanger all laks i elva for å bli kvitt den stygge pukkelryggede fisken som har infiltrert elvene

Pukkellaksen ble observert i flere elver i Norge i fjor. Nå vil fiskeforeningen i Nesseby få bukt med inntrengeren.

De har innført drastiske tiltak for å stoppe den stygge pukkelryggede fisken.

De har laget en stor felle i elven, som gjør det mulig å stoppe hver eneste laks som er på vei opp i den populære fiskeelven Vesterelva. På den måten skal de klare å skille ønsket og uønsket laks.

Atlanterhavslaksen slippes rett gjennom fellen, mens pukkel- og oppdrettslaks tas ut.

– Er det pukkellaks, så har vi en avlivningsstasjon her. Vi klapper fisken i hjel med en gang, sier Walter Brandsegg i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Fisken sendes så til forskere hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dette ble fanget i Vesterelva i Nesseby i fjor. Nå vil de bli kvitt den rare laksen. Foto: EILIF ANDREAS ASLAKSEN / NRK

Uønsket laks

– Laksen fra Stillehavet er svært uønsket, da den kan gjøre stor skade i norske lakseelver, sier Regine Mathisen, som vokter den nye laksefellen.

Elven skal voktes døgnet rundt, da hver eneste laks skal kontrolleres.

– Pukkellaksen blir veldig aggressiv når den skal gyte, den jager også den vanlige laksen oppover i elven. I tillegg kan den ha med seg sykdommer som vi ikke har i elven fra før, sier Mathisen.

Pukkellaksen kjennetegnes med den store pukkelen på ryggen. Foto: Eva B. Thorstad / NINA

3500 tonn pukkellaks

Arten er opprinnelig fra Stillehavet, men ble satt ut i Kolahalvøya i Russland. De siste årene har fisken begynt å invadere lakseelver i Nord-Norge.

I gjennomsnitt blir det tatt to tusen tonn laks i Vesterelven hvert år, men i fjor ble det tatt hele tre og et halvt tonn med pukkellaks, i et avgrenset området i Finnmark.

– Det var mye, altfor mye, så vi var veldig gira på å gjøre noe med den pukkellaksen. Det er viktig å finne ut hva som skjer her, sier Walter Brandsegg i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Brandsegg har vært med å lage fellen, som nå må bemannes døgnet rundt. Han forklarer at det er et prøveprosjekt i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), og som har fått støtte fra fylkesmannen i Finnmark.

Laksefella har flere rom, slik at fisk som ser ut til å være oppdrettslaks kan holdes adskilt inntil den er sikkert identifisert. Foto: NRK

Vanskelig å bekjempe

Fellen er allerede testet og tatt i bruk, men storfangsten blir nok ikke før til neste år. Pukkellaksen har nemlig storinnrykk annethvert år, så det er først neste sommer inntrengeren fra øst vil møte en perfeksjonert felle.

– Målet er å klare å holde antallet såpass lavt at den ikke får anledning til å etablere seg her i Norge, sier Ingebrigt Uglem. Han er forskningssjef ved akvatisk avdeling i NINA, som forsker på den innsendte laksen.

Uglem er spent på hvordan det går, men legger til at det er veldig vanskelig å bekjempe arten, noe som bekymrer han.

– Det er bekymringsverdig, for skal man ha en felle i enhver elv, så kan det fort bli dyrt.

Uglem understreker likevel at fellen er smart, for fangsten gir dem mulighet til å forske på invasjonen.