Familie i Finnmark må hyre inn mongolsk kameltemmer

– Legg seg ned, legg seg ned ... sånn ja!

Ordene tilhører Øystein Sætereng, stolt eier av to arktiske kameler på Sørøya helt ute i havgapet i Finnmark.

For en stund tilbake importerte familien Sætereng to kameler, Bor og Bestla, og tanken var at de skulle kunne tilby kamelridning på øya.

Problemet er bare at de to kamelene har blitt mer familiemedlemmer enn ridedyr.

Øystein Sætereng innrømmer at kamelene på sørøya har blitt mer husdyr enn ridedyr. De har fått masse av kos og mat. Foto: Jan Harald Tomassen

Hentet inn hjelp

Men når kamelene på Sørøya skal bli til business, må det svelges noen ... ja, du skjønner. Derfor har familien hentet inn en profesjonell kamelgjeter fra Gobi-ørkenen i Mongolia, for å gjøre kosedyr til ridedyr.

– Det er noe med dette å kunne lese kamelen og være bestemt med den. For oss har de blitt familiemedlemmer. Vi har fått de til å ligge ned, men da ved hjelp av mye kos og mat, ler Sætereng.

Når NRK er på besøk på Sørøya, har ikke den mongolske gjeteren heller helt kontroll over det store dyret.

Den store hann-kamelen vil helst være sammen med sin gravide make, som har bestemt seg for å gå til stranda. Og da følger hannen med, uansett hvilke kommandoer den mongolske gjeteren forsøker seg på.

Sætereng forteller at de på sikt ønsker å få til en kulturutveksling med Mongolia.

– Vi ønsker å få en mongolsk familie hit i et år, så vi kan utveksle kultur og kunnskap om kamelhold, forklarer hun.

Oddveig Sætreng ønsker nå å etablere et kultursamarbeid med Mongolia. Foto: Jan Harald Tomassen

Har flere å velge mellom

Den mongolske gjeteren er Adiya Adilibish. Han forklarer at det skal være mulig å få kameler til å følge ordre, men at det kommer helt an på innsatsen som legges ned i temmingen.

– Foreløpig er det for tidlig å si om de vil bli lydige, forklarer han.

Hjemme i Gobi-ørkenen har han 150 kameler. Han forklarer at fordelen med å ha flere, er at han selv kan velge å ri den kamelen som er mest medgjørlig.

I Finnmark kan man foreløpig bare velge mellom to ...