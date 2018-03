Familie fanget mellom to snøskred: – Vi hadde flaks

Fredag formiddag var familien på tre på biltur ved Kvalsund i Finnmark. På vei ut av Stallogargotunnelen ble de plutselig møtt av det Øyvind beskriver som en «hvit vegg».

– Samboeren min bråbremset. I det jeg så opp, så jeg bare en hvit vegg. Da hadde skredet akkurat gått. Vi kjørte inn i skredet, sier Berg til NRK.

FLAKS: – Vi hadde flaks, sier Øyvind Berg. Han og familien var nær å bli tatt av et snøras ved Stallogargotunnelen fredag formiddag. Foto: NRK

Politiet meldte om skredet ved 11.30-tiden fredag formiddag. Skredet er omkring 300 meter bredt, og da det gikk delte det seg opp i fem forskjellige løp ned mot riksveien hvor familien befant seg.

Samboeren fikk stoppet bilen før den smalt inn i de store snømassene. Samtidig som dette skjedde, gikk det et nytt ras rett bak bilen, forteller Berg.

RETT INN I SKREDET: – Samboeren min bråbremset. I det jeg så opp, så jeg bare en hvit vegg. Da hadde skredet akkurat gått. Vi kjørte inn i skredet, sier Øyvind Berg til NRK. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

– Da kom et skred inn på baksiden av oss. Vi ble låst inn mellom to skred rett på utsiden av tunnelen, sier han.

NRK møter familiefaren ved rasstedet utenfor Stallogargotunnelen. Bilen står fortsatt fanget mellom snømasser foran og bak.

BLIR STÅENDE: Bilen vil bli stående til veien er ryddet, sier Øyvind. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Han sier at familien tok seg inn i tunnelen og inn i sikkerhet fra de ustabile snømassene.

– Det var heslig med tanke på at det kom mer snø, så det var bare å få dem ut av bilen og inn i tunnelen, sier han.

Inne i tunnelen sto det en annen bil som fikk rygget i sikkerhet før raset gikk. Berg og familien sier at de var heldige som unnslapp uten skader.

– Det kunne gått verre enn det gjorde. Vi hadde flaks at vi ikke ble tatt av skredet.

DEKKET: Slik ser RV 94 ut der skredet gikk fredag formiddag. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Stor skredfare

Det har allerede gått flere skred i Troms og Finnmark de siste dagene. Torsdag kveld mistet en 35 år gammel mann livet etter å ha blitt tatt av et snøskred i Kildal i Nordreisa i Troms.

NIVÅ 4: Grafikken fra snøskredvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser hvor snøskredfaren er størst. Foto: Skjermdump varsom.no

Bygda Oldervik ble isolert og strømløs etter et at det gikk et snøskred onsdag kveld.

Heidi Bakke Stranden, vaktleder i snøskredvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at snøskredfaren i Troms og Finnmark er fortsatt er stor.

– Vi har fremdeles stor snøskredfare i Troms og Finnmark og det har gått skred flere plasser, sier Stranden.