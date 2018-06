Færre unge sykler – men elsykkelen kan snu trenden

Sykkelbruken generelt har gått ned blant ungdom, viser tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Tradisjonelt har det vært ungdom under 18 år som har syklet mest i Norge, men her har det vært en liten nedgang de siste årene.

– Elsykkelen kan bidra til å snu den trenden, sier forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyhri.

– Er det negativt at barn og unge velger elsykkel?

– Ut fra folkehelseperspektivet er det mer mosjon i en vanlig sykkel. Spørsmålet her bør være hva de ellers ville gjort hvis de ikke hadde en elsykkel. Ville de valgt en vanlig sykkel eller blitt kjørt av foreldrene, sier forskeren.

Forsker ved Transport Økonomisk Institutt (TØI), Aslak Fyhri, mener det er mye positivt som følger med elsykkelen. De som eier en elsykkel sykler mer, viser forskning. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Morsommere med elsykkel

I flere land har unge voksne begynt å ta i bruk elsykkelen, men ungdom er i dag en uvanlig elsykkelgruppe i de fleste land, også i Norge.

Jørgen Amundsen (12), Ulvar Gundersen (13), Jan Even Romsdal (13) og Nikolay Nilsen (12) i Alta velger elsykkelen foran det å bli kjørt til trening og skolen.

– Det er mye artigere å sykle med elsykkel, da går det mye raskere i svingene, sier Alta-guttene.

Jørgen Amundsen (12), Ulvar Gundersen (13), Jan Even Romsdal (13) og Nikolay Nilsen (12) opplyser at halve klassen eide en elsykkel før sommerferien, og de tror enda flere eier en elsykkel etter ferien. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Blitt mer stuerent

Mange av de unge syklistene har kjøpt sin første elsykkel hos en billigkjede. Markedssjef hos Biltema, Dag Bergby, har merket en økning i salget de siste tre årene. Han mener man bare står i startgropa på elsykkelsalget.

– Det er ikke lenge siden elsykkelen var et hjelpemiddel for eldre og folk med fysiske utfordringer. Nå er det blitt mer stuerent og akseptert. Til og med flere unge har fått øynene opp for det, sier markedssjefen.

Bergby opplyser at ungdom ikke var en stor målgruppe for dem da de startet for tre år siden.

– Vi ser at terskelen for å kjøpe elsykkel er blitt lavere, sier markedssjefen.

Ulvar Gundersen viser hvordan han kan pakke sammen elsykkelen til kompisene Nikolay og Jan Even. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Fortsatt de eldste som dominerer

Intersport i Hammerfest merker også den økende interessen for elsykler, og salget begynte å ta av hos Thomas Wang-Norderud i fjor. Men hos han er det fortsatt de som har fått seg fast jobb og som er i 30-årene som er den største kundegruppen.

– Brukergruppa er blitt yngre, for det har skjedd noe med syklene som appellerer til denne gruppa. Det går mye i terrengsykler til rundt 25.000 kr, sier Wang-Norderud.

Thomas Wang-Norderud eier selv en elsykkel, og hans sønn på 12 år bruker å låne hans elektriske sykkel. – Vi ser at kjøpergruppa blir yngre, sier han til NRK. Foto: Jan Harald Thomassen / NRK

Skader og elsykkel

Forsker Aslak Fyhri tror ikke at det er farligere å sykle på elsykkel enn vanlig sykkel.

– Vi har studert det med elsykler og ulykker, og vi har ikke funnet noen effekter mellom elsykler og ulykker i Norge, sier Fyhri.

Transportøkonomisk institutt studerte voksenpopulasjon og ikke ungdom, da de fant ut dette.

– Men jeg er ikke så sikker på at det er noe farligere for unge enn for en voksen, avslutter TØI-forskeren.

Ulvar Gundersen og Jørgen Amundsen har ikke skadet seg på elsykkelen. Foto: Erlend Hykkerud / NRK