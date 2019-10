Torsdag fortalte NRK om Shanty, hunden til Kirsten Ramberg som har fått i seg plast i et tyggebein, og blitt syk.

Denne typen MaxDog Tyggeben 2-pakke tilbakekalles fra alle Europrisbutikker etter det ble funnet plast i dem tidligere denne uka. Foto: Skjermdump/Europris

Nå har Europris fjernet tyggebeinet fra hyllene for godt. I produksjonen av tyggebeinet ble noen plastbiter lagt inn for å gi beinet form under pressing. Etterpå skulle plasten fjernes manuelt i hvert enkelt bein.

– Det har vært for mange muligheter for feil i dette manuelle arbeidet. Kontrollen har ikke vært god nok, sier René Raab Lien, kvalitetssjef i Europris.

Trygg på andre tyggebein

René Raab Lien, kvalitetssjef i Europris, sier de nå jobber for å få informasjonen om tyggebeinet ut bredt. Foto: Europris

Tyggebeinet fra MaxDog har en annen produksjonslinje enn de andre varene for hunder. Europris holdt denne uka tilbake alle varene fra fabrikken, men konkluderte fredag med at disse skal være trygge.

– Vi er trygg på at alt annet er ok. Alle andre varer lages på andre produksjonslinjer og uten plast. Det er altså ingen fare for krysskontaminering. Det meste annet er manuelt arbeid, uten pressing med maskiner, sier Lien.

De snaut 6000 tyggebeinene fra MaxDog kommer ikke tilbake i hyllene.

– Det er uaktuelt å ta tilbake dette produktet så lenge de bruker samme produksjonsmetode som nå, sier Lien.

Shanty fortsatt syk

Etter fire veterinærkonsultasjoner i Alta vurderer nå Kirsten Ramberg og veterinæren om Shanty må til videre undersøkelser i Tromsø. Da kan det gjøres gastroskopi med kamera ned i halsen og CT-undersøkelse.

Shanty sjangler fortsatt. Nå må han kanskje til Tromsø for videre undersøkelser. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

I mellomtiden får Shanty sterkere smertestillende. Fredag fikk Ramberg bekreftelse fra laboratorium på at Shantys avføring inneholdt blod.

Går bredere ut med info

Ramberg er ikke imponert over Europris' innsats for å få ut informasjon til hundeeiere om tyggebeinet, og viser blant annet til at butikkjeden har lagt tilbakekallingen langt nede på sine nettsider.

Lien forstår kritikken og forteller at de nå jobber med å løfte saken på sine nettsider.

– I tillegg går vi nå bredt ut på Facebook-sidene til alle butikkene, og rykker inn annonser i aviser, forteller han.

Hundeeiere som har kjøpt MaxDog Tyggeben 2-pk. kompakt fra Europris kan levere dem tilbake til butikken uten kvittering.