Etterforsker politimester i Finnmark for korrupsjon

Hætta skriver om etterforskningen selv på Facebook, og avviser samtidig at påstandene stemmer.

– Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning, skriver Hætta i innlegget på Facebook.

Årsaken skal være et angivelig kjøp av snøscootere til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann, skriver Hætta videre:

– Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann.

Påstandene stemmer ikke, og det er lett å sjekke med enkle søk i åpne register på nettet (hos Statens vegvesen og virksomhetsregister).

– Kom overraskende

Til iFinnmark kan Hætta bekrefte at hun er under etterforskning, og forteller at det kom svært overraskende. Hun avviser overfor avisa at det noen gang har blitt kjøpt inn snøscootere fra en bedrift hvor mannen hennes jobbet i.

– For det første så sluttet han å selge snøscootere i 2011, og han har heller aldri jobbet for firma som vi kjøpte scootere av tilbake i desember 2013, sier Hætta til iFinnmark.

Videre uttaler Hætta at hun tror det dreier seg om en falsk anklage. Hun skal ha fått vite om at hun var under etterforskning i begynnelsen av mars.

– Jeg tror ikke dette dreier seg om en misforståelse, dette er snakk om en alvorlig falsk anklage som har kommet for enten å ramme meg personlig, eller Finnmark politidistrikt, forklarer Hætta til iFinnmark.

Pressekontakt i Finnmark politidistrikt Silja Arvola sier til NRK at det er Ellen Katrine Hætta som må kommentere saken i media.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Hætta, uten å få svar.

NRK har vært i kontakt med spesialenheten, som foreløpig ikke har bekreftet eller kommentert om de nå har startet etterforskning av politimesteren.