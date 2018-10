Enklere for bønder å fjerne gnagere

Nå åpner regjeringen for at bønder selv kan ta ut smågnagere på eiendommen sin. Tidligere måtte de leie inn proffe skadedyrseksperter. Fra 15. oktober trenger de kun å gjennomføre et kurs som gir autorisasjon for kjøp og bruk av gnagermiddel.