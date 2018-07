– Vi har mannskap i området, både politiet, Norsk Folkehjelp, redningshunder og Sivilforsvaret. Også et helikopter kan bli sendt inn i området nå som tåken letter, sier Jan-Olav Schjølberg, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.

70-åringen ble meldt savnet like før halv sju. Hun var sammen med et turfølge, og det var de som meldte henne savnet.

– I Hasvik er det nå 13 grader, men kaldere i fjellområdet hvor det er tåke, sier forbipasserende Steinar Mikalsen, som er fra Sørøya.

Han er kjent i området, og forteller det er områder hvor det er bratte flåg.

Politiet forteller at det er et ulendt terreng på den ene siden ned mot sjøen, og at det derfor er et vanskelig område å lete i.