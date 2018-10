Ella Maries far provosert av dårlige odds – vant 23.000 på datterens Stjernekamp-triumf

– Pappa vant penger, fordi han ble fornærmet da oddsekspertene ga meg så dårlig odds, sier Stjernekamp-vinneren Ella Marie Hætta.

Hun joiket seg til Stjernekamp-seier i helgen, men gledet seg også over at hennes pappa hadde ekstra tro på henne på lørdagskvelden.

Alf-Erling Isaksen vant over 23.000 kr på datterens suksess i Stjernekamp. Selv var han at han ikke i tvil om at Ella Marie hadde fått feil odds.

– Det var rart å se at bookmakerne var så kritiske. Det var det som trigget meg, sier Isaksen.

PR-ansvarlig i Betsson har ingen betenkeligheter med at en pappa satser penger på sin egen datter.

– Det hadde nok vært verre om han hadde spilt på at hun skulle ryke, og hun hadde begynt å synge mange sure toner, sier Joakim Ingebrigtsen.

Ella Marie Hætta Isaksen var ikke oddspillernes favoritt, og i finalen var det nesten 80 prosent som hadde spilt på hennes finalemotstander Ulrikke Brandstorp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hadde ikke tro på Ella

Joakim Ingebrigtsen opplyser at Ella Marie Hætta Isaksen har vært et svært uvanlig spillobjekt, for hverken de som setter oddsen og de som spiller på denne typen objekter hadde tro på finnmarkingen.

– Det var helt tydelig at vi som spillselskap og oddsspillerne ikke hadde tro på at hun skulle gå til topps. Vanligvis pleier oddsspillerne å være veldig treffsikre i sine spådommer. Men for hennes del så trosset hun dem uke etter uke. Det er veldig sjelden at noen klarer å trosse oddsen, sier Ingebrigtsen.

Joakim Ingebrigtsen sier at spillselskapene merker at det er en viss interesse å satse på artister i Stjernekamp, men at det ikke kan sammenlignes med interessen på spill på fotballkamper. Foto: Betsson Group

– Undervurderte finnmarkingene

Oddsen i denne typen konkurranser påvirkes av hvor kjent artisten er og hvor mange følgere de har i sosiale medier.

Når det gjelder Hætta Isaksen, så hadde Ingebrigtsen & co. ikke heller regnet med støtten hun hadde i hjemfylket.

– Vi undervurderte litt hvor lidenskapelig finnmarkingene er, og hvor gode de er til å bakke hverandre opp, sier Ingebrigtsen.

Det var 70–80 prosent av spillerne som trodde på Ulrikke Brandstorp i finalen.

– Neste gang må vi nok sette nordlendingene som favoritt til å begynne med. Vi må bare ta lærdom, for vi måtte betale ut flere titalls tusen. Selv om det var færre spill på Ella Marie Hætta Isaksen, så blir det dyrt for oss når vi bommer.

Alf-Erling Isaksen hadde stor tro på sin egen datter, Ella Marie, under årets utgave av Stjernekamp. Det sikret han litt ekstra påfyll i reisekassa. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ny Stjernekamp-ekspert

Pappen til Ella Marie Hætta Isaksen påpeker at han ikke oppfordrer folk til å gamble, men han er glad han satset litt penger i helgen.

– Det kommer godt med i reisekassa etter Stjernekamp. For pengene er allerede brukt, sier Isaksen.

Det kan hende at faren til Stjernekamp-Ella får en telefon fra Betsson når oddsen på neste års deltakere skal settes.

– Kanskje vi må invitere han til å hjelpe oss til å sette odds neste år, for det er tydelig at han har mer peiling på Stjernekamp enn det vi har, sier Joakim Ingebrigtsen.