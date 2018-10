Ella Marie: – Jeg håper finalelåten overgår alt jeg har gjort så langt

Med bandet sitt i ryggen og joik som finalelåt, er Stjernekamp-finalisten Ella Marie Hætta Isaksen klar for å gi alt under lørdagens finale.

En ti ukers lang reise tar snart slutt for tanajenta, som har brynt seg på flere utfordrende musikksjangre gjennom Stjernekamp.

– Jeg er sliten, men samtidig mer sulten enn noen gang på å levere det beste jeg kan i finalen. Jeg og Ulrikke er veldig gira på det felles målet vi har om å lage tidenes finale, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Ella Marie Hætta Isaksen og Ulrikke Brandstorp sier begge at de unner hverandre finaleplassen i Stjernekamp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det skal bli show!

Ulrikke Brandstorp fra Sarpsborg merker også kjøret etter å «ha runda» Stjernekamps sjangerrunder.

– Hele opplevelsen, hele denne uka her er litt sånn rar, fordi det føles på en måte litt som at jeg og Ella Marie vant allerede forrige helg, sier Brandstorp.

På veien mot finalen har de to blitt gode venner, og begge sier de unner hverandre å vinne.

– Det er jo en fest, vi må unne hverandre viktige ting her i livet, hvis ikke blir det et kjedelig liv. Men jeg vil vinne! Jeg skal krige på lørdag, jeg går for seier. Men Ella fortjener virkelig finaleplassen sin, smiler Brandstorp.

– Hvis jeg vinner er det fare for at det blir litt grining, sier Ulrikke Brandstorp. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Joik som finalelåt

Lørdag skal Ella Marie gjøre reprise av rap-fremførelsen fra uke tre, fremføre joiken Ozan av Ádjagas, og ikke minst spille en egen låt med bandet sitt ISÁK.

– Det blir helt ubeskrivelig. Jeg har gjennom hele min korte karriere hatt dem bak ryggen min på scenen, så det blir veldig deilig å ha dem der igjen.

Hætta Isaksen gjorde mest inntrykk da hun joiket bygda Máze. Dette traff en nerve hos folk.

– Det var mange, som kanskje ikke har vært like stolt over sin egen kultur, som ble veldig rørt av det. Og det er absolutt målet med alt jeg gjør – å motivere til at man skal være stolt av hvor man kommer fra, sier Hætta Isaksen.

Ella Marie traff en nerve hos seerne, da hun joiket i Stjernekamp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Og mer joik skal det bli under lørdagens finale.

– Jeg håper jeg får vist alle sider av meg selv i den joiken, og at det blir et kraftfullt øyeblikk. Forhåpentligvis enda sterkere enn sist gang, eller noe jeg har gjort tidligere.

Gjennom historien har joik vært en tabubelagt musikktradisjon, men Hætta Isaksen har hele tiden hatt et mål om å vekke stolthet.

– Jeg synes jo at joik er det vakreste i verden.

Stolthet som selvfølge

Det er første gang i Stjernekamps historie at noen står på scenen ikledd kofte og joiker, og dette imponerer en av Sápmis fremste forkjempere og artister, Mari Boine.

For henne betyr det enormt mye at de unge tar over kampen.

– Vi er jo mange som i over 40 år har kjempet for at vi skal ha en større stolthet over det samiske, og jeg er så glad for alle de unge som nå kommer og har en selvfølgelig stolthet, sånn som Ella Marie, sier Boine.

Mari Boine sier at hun er stolt over Ella Marie. – Hun er åpen, modig og ærlig. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Boine er også imponert over hvordan den unge artisten klarer å bevege seg mellom to verdener, det samiske og det vestlige.

– Jeg synes hun takler det så bra. Hun viser at vi kan være begge deler – det er ikke noe enten/eller, sier Boine.

Vil savne Stjernekamp

Om noen dager vil Stjernekamp være over for Ulrikke og Ella Marie, uavhengig av resultat.

Brandstorp forteller at hennes masterplan etter finalen vil være å jobbe hardt for å fortsette med musikken.

– Ingenting kommer av seg selv, uavhengig av hva man vinner og hva man gjør. Det eneste som ligger bak suksess, og det å nå målene man drømmer om, er hardt arbeid, sier Brandstorp.

Begge erkjenner at savnet etter Stjernekamp nok vil melde seg.

– Det har jo blitt altoppslukende i hverdagen min. Så jeg kommer til å kjenne på et lite vakuum. Men jeg håper aller mest på å kjenne på litt stolthet og takknemlighet, avslutter Ella Marie.

Ella Marie Hætta Isaksen vil ikke spare på kruttet under lørdagens Stjernekamp-finale. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK