Elektronisk kommunikasjon er slått ut i store deler av Øst-Finnmark: – Folk er i fare

Saken oppdateres.

Det har vært et dobbeltbrudd på sjøfiberkabelen i Gjesvær og et mellom Vadsø og Vardø. Det fører til at kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nordkapp og Porsanger er berørt.

I tillegg er Gamvik, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord uten mobilnett, internett og bredbånd. Nødnettet i Berlevåg og Båtsfjord er nede og Kystradioen er rammet.

Det betyr at dersom man trenger bistand fra helse og politi er det ikke mulig å komme gjennom.

Brannstasjonen, helse og politi er ekstra bemannet og i beredskap, samt at de er utstyrt med satellittelefon.

Beskjed fra politiet om hvordan personer som er berørt kan nå nødetatene. Foto: Skjermdump

– Uholdbar situasjon

Ordfører i Gamvik kommune, Trond Einar Olaussen, sier situasjonen er uholdbar og frykter for folks sikkerhet.

– Folk er i fare, sier Olaussen.

Det er ikke første gang det skjer i Gamvik kommune. Ordføreren forteller derfor at de har rutiner for å sikre at de gamle og syke blir ivaretatt.

– Hjemmesykepleien tar en ekstra runde nå. Siden dette ikke er første gang det skjer, så har vi har satellittelefoner tilgjengelig, sier ordføreren.

Trond Einar Olaussen (Ap) sier Telenor må styrke beredskapen i kommunen. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Usikkert når det kommer en løsning

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier det er en alvorlig og kaotisk situasjon.

– Det er ille for dem som er berørt, sier Amundsen.

Han vet ikke hva årsaken til bruddet er og hvor bruddet har funnet sted.

– Jeg skulle gjerne gitt svar på det spørsmålet, men det kan jeg dessverre ikke. I verste fall kan problemet være løst langt ut i neste uke. Er vi heldige er det kanskje løst i kveld eller i morgen, sier Amundsen.