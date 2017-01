Ekstremføre i Repparfjorden – yrkessjåfør etterlyser strøsand på glattisen

– De sandkorna du har på veien her kan du klare å holde i en neve, så det er bare å snegle seg av sted, sier langpostbud Ivar Sørnes.

Onsdag formiddag ble han nødt til å kjøre den to mil lange strekninga langs Repparfjorden til Klubbukt i svært sakte fart. På grunn av mildvær er snødekke blitt omgjort til speilglatt og farlig hålkeføre.

Ivar Sørnes kjører langpostbud, noe han har gjort i nærmere 50 år. Foto: Ivar Sørnes / Privat

– Nå har jeg kjørt langpostbud i snart 50 år, og jeg er litt vant til dette her. Man må bare sette ned farten og ikke stresse i det hele tatt og da går det bra som regel, sier Sørnes.

Så ikke noe til strøbilen

Da NRK intervjuet langpostbudet i 13-tiden torsdag, hadde han ikke sett noe til kjøretøyene som skal strø og salte glatte veier ved behov.

– De må komme seg ut på denne veien er det så glatt nå at de antagelig må ha både salt og sand i lag for å få det til å sette seg. De bør komme raskt her nå, sier Sørnes.

Statens vegvesen hadde torsdag kveld ingen forklaring på hvorfor entreprenøren ikke hadde strødd sand på veistrekningen mellom Repparfjorden og Klubbukt.

– Vi har krav til friksjon på alle våre veier og det skal entreprenørene følge opp. Det vi kan gjøre er å etterprøve det de har gjort. At forholdene er så glatt på strekninga som landpostbudet er godt kjent på, må vi bare beklage, Oddbjørn Mikkelsen leder for veiavdelinga for Finnmark i Statens vegvesen.