Det eksklusive laksefisket i en av Nord-Europas beste lakseelver – Altaelva – blir nå strammet inn for alle tilreisende laksefiskere. Det fordi forvalterne i Alta Laksefiskeri Interessentskap skjerper reglene.

Les også: Kong Harald fikk to ekstra fiskedøgn i bursdagsgave

Mange fiskere utenfor kommunene med fiskerett, har tøyd regelverket for å prøve fiskelykken etter storlaks.

Problemet de har oppdaget er at samme person står oppført som venn og medfisker på mange forskjellige lokale fiskekort.

– Det har vært en trend der noen har registrert seg som medfiskere på flere kort. Det blir feil, for det er ikke meningen at noen utenfra skal styre fisket på den måten, sier daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Tor Erland Nilsen.

Daglig leder Tor Erland Nilsen gjør sammen med styret i ALI en regelendring i kortreglene, for å sikre at det er kun lokale fiskere som kjøper kort for å fiske i Altaelva. Foto: Kai Erik Bull

Nilsen understreker at laksefisket i elva er forbeholdt de lokale. Da skal ikke en person utenfra kunne være medfisker for flere lokale fiskere.

Les også: Betalte 250 000 kroner for to døgn i Altaelva

Populært og eksklusivt laksefiske

Det er svært populært å fiske i Altaelva, og årlig er det mellom 3.500 og 4.000 innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommuner som registrerer seg til fiskekorttrekningen i begynnelsen av mars.

Der kjemper de om å sikre seg de beste laksedøgnene for den kommende fiskesesongen.

Tidligere var det videresalg av populære lokale fiskekort til fiskere som kom fra andre kommuner i landet, som ble ført opp som medfiskere.

Dette «ulovlige» videresalget ville forvalterne få en slutt på og bestemte at på hvert lokale fiskekort er det kun lov til å ha med én medfisker som ikke bor i de aktuelle kommunene. En regel som ALI mener har fungert bra, men som i det siste har vist seg å ha et smutthull.

Dette er drømmen for mange – å kunne fiske etter storlaksen i en av Europas beste lakseelver. Foto: NRK

Sitter på land

Det er nemlig observert at noen medfiskere fisker i Altaelva i to uker eller mer.

– Da sitter ofte den lokale kontakten på land og medfiskeren styrer fiskekortet. Det var ikke slik denne ordningen var tenkt, skriver Nilsen på Alta Laksefiskeri Interessentskaps nettside.

Til NRK påpeker Nilsen at det er en egen trekning av laksefiskekort for utenbygdsfiskere.

– De skal være med på utenbygdstrekkingen om de har lyst å komme hit. Den er tilpasset dem, sier han til NRK.

Stenger smutthullet

Styret for lakseforvalter ALI har nå bestemt at en medfisker kan få fiske på inntil tre lokale kort per år. Når kortsalget er gjort vil interessentskapet «filtrere» ut medfiskerne, og ta kontakt med dem som står oppført på mer enn tre lokale fiskekort.

– Det her er med på å tette et lite smutthull som var der. For det er de lokale som skal styre fisket, selv om de også kan ha med seg en venn eller bekjent utenfra, forteller Tor Erland Nilsen.