Veitrafikksentralen oppfordrer trafikanter til å kjøre etter forholdene og regne med god tid dersom de skal ut og kjøre over fjellovergangene søndag, skriver iFinnmark.

– I dag kommer det mye vind, noen rolig perioder og så vind igjen. Veiene vil kunne bli stengte, kolonnekjørte og så stengte igjen, sier trafikkoperatør Jonas Johnsen ved Veitrafikksentralen.

Søndag er flere veier i Finnmark stengt, eller kolonnekjørt. Blant annet er det kolonnekjøring på E6 på Sennalandet. Johnsen opplyser at det vil fortsette utover dagen så lenge været tillater det.

Fergesamband

Videre fra Skarsvåg til Nordkapp er det kolonnekjøring på E69. Søndag morgen meldes det at E10 over Bjørnfjell i Nordland er stengt på grunn av uvær.

Ferjestrekningen Nyvoll- Korsfjorden på fylkesvei 19 i Finnmark er søndag morgen innstilt på grunn av uvær, det samme gjelder strekningen Bognes–Lødingen på riksvei 85 i Nordland.

Riksvei 7 over Hardangervidda er søndag åpnet igjen, etter å ha vært stengt på grunn av uvær.

Skredfare

Ifølge Meteorologisk institutt var det fra sent lørdag ettermiddag og utover ventet lokalt vestlig opp i liten stor og vindkast over 30 meter per sekund lokalt i deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Samtidig er det varslet betydelig snøskredfare i store deler av Troms og Nordland, som følge av fokksnø og fare for våte flakskred. For søndag har varsom.no oppjustert skredfaren for Ofoten, Salten, Svartisen og Indre Troms til faregrad 4. Noen store naturlig utløste skred forventes, og det er fokksnø i lesider som følge av flere dager med kraftig vind og stort snøfall som er skredproblemet.