Dyrker jordbær i telt – mangedobler avlingene

Øst i Finnmark, i et område ikke akkurat kjent for sine fruktbare åkre, satses det på jordbruk.

– Folk kommer innom med gode tilbakemeldinger, og plukker og heier på oss. Det tror jeg handler om at de liker at vi tør å prøve noe nytt, sier Silja Støyva Arvola.

Sammen med ektemannen bygger hun opp forretning på jordbærdyrking i Neiden i Sør-Varanger.

– Og det vi har gjort er så enkelt at alle kan klare det, sier hun.

På grunn av været har det tradisjonelt vært lite bærproduksjon i Nord-Norge, før Norsk Landbruksrådgiving tok grep. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Firedobler produksjonen

Det er ikke bare flytting inn i telt som nå besørger en jordbærrevolusjon i Nord-Norge. Plantene dyrkes ikke lenger på bakken, men i stativer, hvor vann, næring og temperatur blir kontrollert nøye.

Ingrid Myrstad i Norsk Landbruksrådgiving. Foto: Jon Schärer / Norsk institutt for bioøkonomi

– Jordbærdyrking utendørs ga tidligere en avling på rundt 0,7 kilo per kvadratmeter, ved å dyrke på den nye måten håper vi å nå tre kilo, sier rådgiver Ingrid Myrstad i Norsk Landbruksrådgiving.

Over tid har den nordnorske bærproduksjon vært nedadgående. Norsk Landbruksrådgiving har arbeidet aktivt for å snu dette, i 2017 startet de opp prosjektet «Jordbærløft for Nord-Norge».

Betaler gjerne ekstra

I Neiden er det åpnet for selvplukk, og kundene setter pris på tilbudet.

– Hvor er fløten og sukkeret? ler Ingvild Halvorsen

– Du trenger ikke fløte og sukker til disse bærene, kommer det kjapt fra Unn-Bente Davidsen.

Ingvild Halvorsen og Unn-Bente Davidsen betaler gjerne ekstra for lokalt dyrkede jordbær. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Hvis jeg kan få kjøpe jordbær dyrket lokalt, jordbær som smaker noe, så betaler jeg gjerne ekstra for det. Dette er genialt!

Pål Gabrielsen er lokal SV-politiker, ingeniør og fersk jordbærbonde. Foto: Ksenia Novikova / NRK

I et område hvor jordbærdyrking bare har vært drevet som hobby, håper jordbærbonde Pål Gabrielsen at dette kan bli en ny næringsvei.

– Det fine med disse anleggene er jo at de kan bidra til arbeidsplasser rundt omkring i distriktene, spår Pål Gabrielsen.