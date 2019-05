Drepte broren: – Et forferdelig tragisk uhell

– Han kaller dette for et forferdelig tragisk uhell, sier Vidar Zahl Arntzen.

Han er forsvarer for 35-åringen som er hovedsiktet for å ha drept Gísli Thor Thorarinsson (40) i Mehamn natt til lørdag.

35-åringen ble avhørt av politiet først onsdag denne uken, etter å ha motsatt seg dette tidligere.

– Han satt da cirka seks timer i avhør og har forklart seg om alt det vesentlige i saken, forteller Zahl Arntzen.

Siktede er den avdødes halvbror, og forsvareren sier at han er svært nedbrutt på grunn av det som har skjedd.

– Han er en knust mann. Han har likevel kontroll på hva som skjedde, og har gitt en sammenhengende redegjørelse for hendelsene den aktuelle dagen, kvelden og natten.

Forsvarer Vidar Zahl Arntzen opplyser om at hans klient ikke erklærer seg skyldig i drap, selv om han har knyttet seg til hendelsen. Foto: NRK

Forsøkte å få tak i hjelp

Siktede skal ha forklart at han ikke oppsøkte broren for å skade ham, men at det ble en konfrontasjon, og i den konfrontasjonen ble broren skadet. Da prøvde han å få tak i hjelp.

– På bakgrunn av hvordan han har fremstilt hendelsesforløpet har han erklært seg ikke skyldig i drap, sier Zahl Arntzen.

I tillegg til 35-åringen, er også en 32 år gammel mann siktet for medvirkning til drapet. Han erkjenner ikke straffskyld, og har anket kjennelsen om en ukes varetektsfengsel.

Ifølge hans forsvarer, Jens Bernhard Herstad, har mannen forklart at han ikke hadde noe med drapet å gjøre. Han var sammen med den hovedsiktede i fem timer etter drapet og fram til de begge ble arrestert i Gamvik lørdag formiddag.

Avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen, opplyser om at de begynner å danne seg et bilde av hva som skjedde i timene før drapet. Foto: Amund Trellevik/NRK

Beslaglagt skytevåpen

Politiet i Finnmark har så langt avhørt et førtitalls vitner i forbindelse med drapet på Thorarinsson.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som skjedde i timene før drapet ble begått, opplyser avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen.

– Vi avhører vitner som kjente avdøde og de siktede, eller som var sammen med de siktede i timene før. Vi har også snakket med vitner som kan beskrive forholdet mellom avdøde og de siktede litt lenger tilbake i tid.

Politiet opplyser videre at de kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet snart er ferdig, og at beslag og prøver er sendt til analyse.

Politiet har tatt beslag i et skytevåpen og videre analyse vil vise om dette var drapsvåpenet.

Kriminalteknikere fra Kripos har bistått politiets arbeid i Mehamn. Foto: NRK

Alvorlige trusler

Det er kjent at den hovedsiktede 35-åringen hadde fått besøksforbud ti dager før drapet skjedde, etter at han hadde kommet med trusler mot offeret.

– Det er alvorlige trusler. Jeg kan ikke gå særlig mer inn på hva truslene har gått ut på, har påtaleansvarlig i Finnmark politidistrikt, Anja M. Indbjør tidligere uttalt til NRK.

Ifølge Dagbladet har mannen i perioden 1999-2014 også blitt dømt for flere forhold på Island. Det er snakk om tyveri, brudd på våpenloven, narkotika, trafikkovertredelser, ruskjøring, voldtekt og grov legemsfornærmelse.

Hovedsiktede er varetektsfengslet i fire uker. Lørdag morgen la han ut en Facebook-post der han vedgikk å ha gjort noe fryktelig galt, og han ba om tilgivelse for dette.