Drepes av fiskeutstyr på avveie

Gråfluesnapperen må ha trodd at den hadde et riktig herremåltid i siktet, en feit flue dinglende i luften.

– Her har vel noen stått og kastet. Fluen med krok og snøre har havnet oppe i treet, og fiskeren har ikke tatt seg bryet med å rydde opp etter seg, sier Ole-Thorstein Ljøstad.

Et fiskesnøre med krok ble slutten for gråfluesnapperen. Foto: OT. Ljøstad

Han kom over den uheldige fuglen da han var på let etter et godt fiskested i Renaelva i Hedmark sist helg. Det kan se ut som om fuglen har prøvd å sparke seg løs, men da har også foten satt seg fast i kroken.

Noens latskap ble gråfluesnapperens død.

Rein gikk i garnet

Andre dyr som har vært uheldige er to rein på Magerøya i Finnmark, meldte iFinnmark på søndag. Hvor lenge dyrene har ligget er uklart. Bare bein, gevir og skalle er tilbake.

Eva Susanne Ulriksen kom over de to da hun gikk tur.

– Vi oppdaget et naust som hadde falt ned, og noen har forsøkt å sikre det ved å legge et garn over, sier Ulriksen.

– Det er jo veldig lett for rein å sette seg fast i slike ting. Dette er jo helt grotesk.

Simla og kalven kom seg ingen vei etter å ha satt seg fast i garnet. Foto: Eva Susanne Ulriksen

Leder i den lokale reinbeitesiidaen, Mathis M. Somby, bekrefter at det må være deres rein som er funnet på Magerøya. Han mener folk ikke tenker seg om når de lar slikt bli liggende i naturen.

– Vi opplever slikt fra tid til annen. Folk kan umulig ha forstått hvor raskt det er for rein å bli sittende fast i garn med så store masker, sier Somby.

– Noe vi opplever jevnlig

Selv om Statens naturoppsyn ikke fører noen systematisk oversikt over dyr som har dødd i møte med menneskers søppel, er ledelsen klar på at dette er et problem.

Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn, ber folk gjøre alt praktisk mulig for å fjerne fiskesnører og lignende. Foto: John Petter Reinertsen

– Vi driver jo oppsyn, og dyr som har satt seg fast i redskap er dessverre noe vi opplever jevnlig, sier direktør Morten Kjørstad i SNO.

Han oppfordrer folk til å tenke seg om.

– Dette er et viktig tema. Hvis man for eksempel har satt et fiskesnøre fast i et tre, bør man gjøre det som er mulig for å få ryddet opp etter seg, sier Kjørstad.

Gråfluesnapperen som ble offer for fiskeflua i treet, ble tatt ned av Ole-Thorstein Ljøstad.

Ole-Thorstein Ljøstad, fotograf og fisker, kom over den døde gråfluesnapperen sist helg.

– Jeg fant et lite tre som var sagd ned, og surret fiskesnøret rundt denne, slik fikk jeg dratt ned fuglen og snøret. Hvis denne hadde blitt hengende videre ville en ugle eller annet rovdyr kommet og tatt gråfluesnapperen, så ville kanskje den også blitt hengende fast, sier Ljøstad.

Og ugler har blitt offer for fiskeredskaper før.

Også tidligere har Ljøstad kommet over fugler i trøbbel på grunn av fiskesnører etterlatt i naturen.

Gås med fiskesnøre vikla inn i beina. Foto: OT Ljostad / OT Ljostad

– Spesielt husker jeg en grågås som hadde satt beina fast i noe fiskesnøre. Jeg prøvde å lokke den så nær meg at jeg kunne kaste meg over den, men den lot seg ikke berge, sier Ljøstad.

Som regel er fiskesnøre laget av nylon, et stoff som knapt forvitrer, og dermed blir liggende i naturen lenge.

Har vært opptatt av forsøpling lenge

I Vestre Jakobselv utenfor Vadsø har den lokale jeger- og fiskeforeningen vært opptatt av å holde det rent langs elven i flere år.

– Av og til slites jo snøret når fisken er for stor, da kan det være vanskelig å få ryddet opp, men i år har vi hatt dykker ute i elva for å fjerne slikt, sier Willy Pedersen, leder i Vestre Jakobselv jeger og- fiskeforening.

Hvis ikke fiskere holder det rent etter seg, er saken grei.

– Da inndras fiskekortet, sier Pedersen.