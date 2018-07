Drapssiktet flyttet til ungdomsfengsel: Forholder seg ikke til hendelsen

Etterforskningsleder Steffen Andreassen vil ikke utdype mer hva som ligger i at 17-åringen ikke forholder seg til hendelsen på Coop 14. juli, annet enn at han ikke erkjenner straffskyld.

– Betyr det at den siktede nekter for å ha vært på stedet denne lørdagskvelden?

– Det vil jeg ikke kommentere. Men det er ingen grunn til å frykte at det er en gjerningsmann i lokalsamfunnet vi ikke har funnet, forsikrer Andreassen.

17-åringen som nå er siktet for drapet er nå flytta fra Vadsø til varetekt i et ungdomsfengsel i Sør-Norge.

Etterforskningsleder Steffen Andreassen sier ingen trenger frykte at en gjerningsmann er løs i Vadsø, selv om den siktede 17-åringen i avhør ikke forholder seg til drapet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Takker for stor hjelp

Etterforskningslederen sier de har fått stor hjelp fra befolkningen i Vadsø, både når det gjelder dronebilder og opptak fra bilmonterte kameraer.

– Nå må vi sikre oss at vi ikke overser detaljer i det materialet vi allerede sitter på, og derfor er det grundige analyser som nå foregår, forteller han.

Andreassen sier de er svært takknemlig for all hjelp.

Over 50 vitner er sålangt avhørt i saken.

Resultatløst søk

Den knivlignende gjenstanden som er det antatte drapsvåpenet er foreløpig ikke funnet.

– Vi har søkt grundig både på land og i sjøen uten resultat, forteller Andreassen.

Han legger til at de naturligvis gjerne vil finne det, men hvor stor betydning det vil ha i saken vil til slutt bli en vurdering når saken kommer for retten.

Politiet fortsetter den taktiske etterforskningen for fullt og går gjennom pc-er, telefonlogger osv.

Steffen Andreassen opplyser at det ikke er noe så langt som tyder på noen nær forbindelse mellom den mistenkte og avdøde.

– Vi har fått bra oversikt over omgangskretsen til begge og støtteapparatet til 17-åringen som kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan, og som er kjent av politiet for upassende oppførsel to ganger tidligere i sommer.

– Vi har også skaffet oss et bra bilde av hendelsesforløpet denne lørdagskvelden, sier Andreassen.

17-åringens forsvarer er Vidar Zahl Arntzen. Han har ferie og har ikke besvart NRKs henvendelse.

18 år gamle Håvard Pedersen begraves fra Vadsø kirke torsdag 26. juli.