Drapssiktede hadde truet offeret og fått besøksforbud

Ti dager før drapet ble han ilagt besøksforbud, som innebærer at han ikke hadde lov til å oppsøke den 40 år gamle mannen som lørdag morgen ble drept. Det bekrefter Anja M. Indbjør, som er påtaleansvarlig i Finnmark politidistrikt.

– Det er alvorlige trusler. Jeg kan ikke gå særlig mer inn på hva truslene har gått ut på, sier Indbjør til NRK.

Avdøde og hovedmistenkt har en relasjon, uten at politiet vil gå i detaljer. Den siktede har tidligere kommet med trusler mot avdøde. Disse truslene var under etterforskning, og de involverte har vært i avhør hos politiet.

– Som følge av de fremsatte truslene ble hovedmistenkte 17. april ilagt besøksforbud mot avdøde. Han var gjort kjent med besøksforbudet over telefon, sier Indbjør.

Kriminalteknikere i Mehamn jobber med tekniske undersøkelser på åstedet. Foto: NRK

To siktet

Politiet har fortsatt to menn siktet etter drapet:

35-åringen er hovedmistenkt. Han har ønsket å ha sin forsvarer og en tolk til stede før han sier noe til politiet, og har derfor ikke latt seg avhøre ennå.

Lørdag morgen la han imidlertid ut en Facebook-post der han vedgikk å ha gjort noe fryktelig galt, og han ba om tilgivelse for dette.

Advokat Vidar Zahl Arntzen i Vadsø er forsvarer for den hovedmistenkte i saken.

– Jeg har møtt min klient i dag. Har ingen kommentarer foreløpig, sier Arntzen til NRK.

En 32-åring foreløpig er siktet for medvirkning til drapet. Han har forklart seg innledende for politiet og erkjenner ikke straffskyld etter til siktelsen.

Den avdøde og begge de siktede er islandske statsborgere. Politiet har ikke fått formell bekreftelse fra islandske myndigheter om at de pårørende er varslet om dødsfallet, og vil derfor ikke frigi navnet på avdøde.

– Politiet planlegger å gjennomføre avhør med begge de siktede litt ut i uka, sier politiadvokat Indbjør.

Fengslingsmøte

De siktede vil mandag bli fremstilt for Øst-Finnmark tingrett og begjært varetektsfengslet. For den ene siktede blir det begjært fire uker med brev- og besøksforbud. For den andre blir det begjært en uke med brev- og besøksforbud.

Det vil i forbindelse med etterforskningen bli bedt om at det gjennomføres en judisiell observasjon av den ene siktede. På spørsmål fra NRK vil ikke Indbjør si noe mer om hvordan politiet vurderer tilstanden hans.

Kripos på vei

Etterforskningen fortsetter med vitneavhør på søndag.

– Det gjenstår fortsatt en omfattende etterforskning med tekniske og taktiske undersøkelser. I de tekniske undersøkelsene av åstedet får kriminalteknikere fra Finnmark bistand fra Kripos, sier Indbjør.