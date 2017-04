Drapsfrikjent finnmarking må igjen møte i retten

26 åringen fra Finnmark må 12. april møte i Øvre-Norrland lagmannsrett i Umeå, når ankesaken mot han skal behandles. Mannen ble i desember frikjent for å ha knivdrept en svensk 20-åring til døde.

Påtalemyndigheten tok dommen til følge, men familien til 20-åringen valgte å ta saken videre på eget initiativ og anket derfor dommen. Det selv om familien kan risikere å stå for rettskostnadene om lagmannsretten lar dommen stå. Familien mener mannen hadde forberedt seg både mentalt og praktisk på at narkotikahandelen med den drepte og flere andre involverte kunne gå galt, fordi nordmannen hadde bevæpnet seg med kniv.

– Vi anser at saken må prøves i et høyere rettsinstans. Det er mord vi snakker om, sier advokat Fredrik Bjørk til SVT Nyheter.

Det lå igjen tydelige spor på Morö Backe torg i Skellefteå, etter den dramatiske hendelsen i oktober. En svensk mann på 20 år ble knivdrept av en mann fra Finnmark. Sistnevnte ble frikjent i tingretten, men nå kan det bli flere rettsrunder på nordmannen. Foto: Svensk politi/SVT

Frykter for egen sikkerhet

Før rettsforhandlingene skal starte har nordmannens advokat sett på muligheten for at mannen får politibeskyttelse i lagmannsretten. I tingretten var det strenge sikkerhetsrestriksjoner da man fryktet for sikkerheten til nordmannen. Ettersom finnmarkingen ble frikjent i tingretten, kommer mannen i utgangspunktet uten politibeskyttelse i lagmannsretten.

Ifølge SVT Nyheter har også lagmannsretten og politiet drøftet om de under rettsforhandlingene skal ha et ekstra sikkerhetsopplegg.

Drept svenske knivstakk først

Knivstikkingen skjedde i et basketak mellom nordmannen og svensken i begynnelsen av oktober på Morö Backe torg i Skellefteå.

Sammen med en annen kamerat, forsøkte finnmarkingen å rømme fra stedet da de to ble ranet for 40.000 svenske kroner. I en narkotikahandel skulle nordmennene kjøpe cannabis av den drepte og tre andre svensker, men ble lurt. De to mennene fra Norge forsøkte så å rømme i en bil.

Den drepte var kledd i en finlandshette og bar på en kniv da han åpnet bildøra som nordmennene hadde satt seg i og knivstakk finnmarkingen opptil ti ganger. Nordmannen kom seg ut av bilen og knivstakk så den svenske mannen ti ganger, der ett av stikkene var dødelig.