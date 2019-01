Dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivdrapet på Håvard Pedersen

Mandag kom dommen i rettssaken mot asylsøkeren, som i desember sto tiltalt for knivdrapet på Håvard Pedersen. Drapet skjedde i Vadsø i juli i fjor.

Sakkyndige hadde allerede slått fast at drapsmannen er paranoid schizofren og var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Retten valgte å ikke betvile de sakkyndiges konklusjon og konkluderte med at asylsøkeren ikke var tilregnelig.

En enstemmig rett dømte asylsøkeren til tvungen psykisk helsevern.

Aktor Lars Fause (til høyre) ba i tingretten om at drapsmannen dømmes til tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Vidar Zahl Arntzen støttet det. Til venstre de etterlattes bistandsadvokat Edel Hennie Olsen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Konflikt om alder

Han er enten en 18-åring fra Afghanistan, som han hevder selv, eller en pakistaner som fylte 21 år i desember 2018. Retten fant ikke grunn til å gå videre i spørsmålet om tiltaltes alder.

Han var uansett regnet som mindreårig da han kom til Vadsø, og hadde derfor tett oppfølging av en miljøarbeider. Hun vitnet tidligere i Øst-Finnmark tingrett.

Under rettssaken i Øst-Finnmark tingrett i desember i fjor sa et vitne at tiltalte til å begynne med hadde vært en ressurs i klassen på videregående skole. Han var kunnskapsrik og hjelpsom overfor de andre elevene. Men fra nyttår kom det bekymringsmeldinger fra lærerne.

– Han var mer irritabel, kjeftet mye mer, kunne komme med masse rare spørsmål i klassen og gå urolig rundt i klasserommet. Han nektet å ta av seg buffen han hadde trukket foran ansiktet.

Etter at han ble henvist til psykiatrisk behandling i februar, stilte han bare til tre timer før han nektet å møte opp.

I samtale med miljøarbeideren innrømte han at han røyket hasj tre-fire ganger i uka og drakk alkohol.

Fylkeslegen varslet tilsynssak mot Vadsø kommune i august for å sjekke om asylsøkeren fikk den behandlingen han skulle ha.

Slo pleier

Asylsøkeren er også tiltalt for å ha slått en sykepleier på Dikemark sykehus i august. Sykepleieren fortalte i retten at tiltalte kom bakfra og slo ham hardt tre ganger mens alle pleierne hadde oppmerksomheten rettet mot en utagerende pasient.

Han har vært helt eller delvis sykmeldt siden angrepet og har fått en permanent skadde i nakken.

– Ett slag til, så kan jeg bli lammet. Det har fått alvorlige konsekvenser for meg, sa pleieren under rettssaken.

Han frykter konsekvensen hvis han blir utsatt for mer vold på jobben og vurderer å skifte yrke.