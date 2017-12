Dømmes til fire år i fengsel for grov vold

Mannen fra Alta var tiltalt for blant annet grov vold mot en annen mann i 30-årene natt til 28. juni 2016.

Den tiltalte har innrømmet at det var han som sto bak volden. Men hevdet at det var gjort i nødverge. Mannen dømmes også for å ha oppbevart narkotika og for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Saken er ikke rettskraftig og kan ankes til lagmannsretten.

Den domfeltes forsvarer Alexander Rydberg Greaker sier det er åpenbart at saken skal ankes.

– Det er mange av anførslene fra forsvarets side som ikke har blitt drøftet av tingretten. Det er en av grunnene til at vi ønsker å anke, sier han.

Statsadvokat Lars Fause sier til NRK at han konstaterer at retten har kommet frem til samme påstand som påtalemyndigheten.

Den fornærmede mannen kom inn på sykehuset med sju knusningsskader i hodet. Den tiltalte 20-åringen innrømmer at han sto bak gjerningen, men mener han selv ble angrepet med kniv. Bildene er tatt av rettspapirene med tillatelse fra fornærmede og advokater. Foto: Erik Lieungh

Varige mén etter volden

Mandag 11. desember startet Alta tingrett sin behandling av den mye omtalte "Skaialuft-saken" i Alta. En mann i 20-årene sto tiltalt for å flere ganger ha slått en annen mann i hodet og kroppen med et hjulkryss, slik at han ble påført brudd i høyre side av kraniet og i bakre del av skallen.

Skadene er så alvorlige at mannen i dag har varige mén og hjerneskade. Mannens bistandsadvokat krevde i retten cirka 1,9 millioner kroner i oppreisning og erstatning som følge av skadene.

Politiet mener den fornærmede ville ha omkommet om han ikke hadde fått medisinsk hjelp.

Den fornærmede forteller at han er blitt delvis blind etter volden som skjedde i fjor sommer. I forrige uke forklart han i retten hvordan voldsbruken har preget livet hans. Foto: Erik Lieungh

Mistet deler av synet

I retten forklarte den fornærmede at synet hans har blitt betydelig redusert som følge av hjerneskadene han fikk under voldsepisoden. Mannen beskrev at venstre del av synet er helt borte og at resten av synet er grumsete.

– Jeg må lære å kjenne familie og venner på ny. De ser annerledes ut på grunn av grumset i synet mitt, forklarte han.

I tillegg sa han at han har mistet mye av hukommelsen sin som følge av volden.

– Jeg kan ikke leve alene lengre. Noen må konstant passe på meg. Jeg husker ikke avtaler eller om jeg har skrudd av platene på ovnen, forklarte han i retten.

Det var lenge usikkert hvilke gjenstand som ble brukt under voldshandlingen i Alta sommeren 2016. I retten ble det vist fram bilde av det aktuelle hjulkrysset politiet mener ble brukt. Politibetjenten som først ankom vaskehallen der volden skjedde forteller at det var "blod over alt". Foto: Erik Lieungh

Mener fornærmede trakk kniv

Den tiltalte forklarte i retten at han hadde oppsøkt mannens arbeidsplass, fordi han var på jakt etter arbeid etter at han nylig hadde blitt sluppet ut fra fengsel. Han mener den fornærmede mannen forsøkte å stikke ham cirka fire ganger.

Han forklarte at fornærmede fortsatt sto oppreist, og at han da slo to ganger til slik at den fornærmede falt med hodet først mot gulvet. Videre fortalte han at han ble usikker på hva han skulle gjøre, og tenkte at han måtte ringe ambulansen slik at de kunne se til den fornærmede.

Han hadde samtidig bestilt en Oslo-tur noen uker tidligere, og bestemte seg for å dra nedover. Der ble han seinere pågrepet av politiet.