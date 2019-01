Dødsbrann i industribygg – vannmangel under slukkingen

Det var fire personer på jobb søndag morgen. Tre av dem kom seg i sikkerhet og er fysisk uskadd, mens den fjerde er savnet.

Mannen er i midten av 30-årene og bosatt i Namdalseid. Bygningen han var i har kollapset, og han antas omkommet. De pårørende er varslet, sier operasjonsleder Svein-Erik Jacobsen hos politiet i Finnmark.

Brannen ble varslet klokka 07.40 søndag morgen. Den første bygningen var raskt overtent, og utpå morgenen var det klart at man ikke kunne redde nabobygget heller. Årsaken er ukjent.

Vannmangel

Det er åtte-ti bygninger i nærheten av brannen, og mannskapene konsentrere seg om å hindre at brannen sprer seg.

Men nå er vannmangel i ferd med å bli et dramatisk problem.

– De har hentet vann fra havet. Nå klokka 14 blir det langfjære på 100–150 meter. Da blir det en utfordring å få pumpa ut på ustabil sjøbunn, sier Jacobsen til NRK litt over klokka 12.

Fjære sjø betyr at det heller ikke er mulig for redningsskøyta på stedet å sprute vann fra sjøsiden.

Brannmannskapene vil forsøke å skaffe vann fra Friarfjordelva, men det er usikkert om det lykkes å strekke slangene så langt i krevende værforhold med 20 minusgrader.

Eksplosjonsfare

Søndag morgen var det en stund stor eksplosjonsfare på grunn av de mange gassflaskene i bygget. Det var opprettet er en sikkerhetsavstand på 1000 meter.

– Vi antar at vi har en rimelig grei oversikt over det som var farlig. Det lå i bygningen som nå er nedbrent. Vi antar at eksplosjonsfaren er over, men vi tar høyde for at uforutsett ting kan skje, sier Jacobsen.

Nærmeste hus ligger 400–500 meter unna, og politiet bestemte etter en tid at det skulle evakueres. Veien var en tid stengt på grunn av røyken og fordi helikopteret trengte landingsplass, men åpnet igjen omkring klokka 10.30.

VIDEO: Et NH90-helikopter fraktet røykdykkere til storbrannen. Se Luftforsvarets egne bilder. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Et NH90-helikopter fraktet røykdykkere til storbrannen. Se Luftforsvarets egne bilder.

Lang vei for nødetatene

Friarfjorden ligger innerst i Laksefjorden i Finnmark og nokså avsides til. Det er 122 kilometer til kommunesenteret Kjøllefjord.

Et Sea King redningshelikopteret var først på plass klokka 08.55, før et helikopter fra KV «Andenes» med røykdykkere om bord var på plass sju minutter senere.

Politiet, brannvesen og ambulanse kom fram først klokka 09.27.

Redningshelikopteret returnerte til Alta for å hente to kjemikaliedykkere, mens Kystvaktas helikopter hentet mer utstyr om bord på KV «Andenes». De opplyser til NRK at de har fire røykdykkere og en leder som bistår det lokale brannvesenet.

KV «Fram» og redningsskøyta «Peter Henry von Koss» satte også kursen mot brannstedet.

Ordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune sier de har satt krisestab. Den befinner seg i bygda Lebesby, omkring 20 minutter fra brannstedet i Friarfjord.

– Vi har vært i kontakt med politiets operasjonssentral og tilbudt dem hjelp og lokaler i omsorgsbasen vår på stedet. Lederen i omsorgsteamet og lege er tilgjengelig, sier Akselsen.

Redningshelikopteret var først på stedet i 9-tiden søndag morgen, før ambulansen kom 25 minutter senere. Brannstedet ligger drøyt 120 kilometer fra kommunesenteret Kjøllefjord. Foto: 337 skvadron

Rundt 20 ansatte

Smoltanlegget tilhører selskapet Laksefjord AS, som er eid av Lerøy Seafood Group ASA.

Daglig leder Bjørn Hovenrud i Laksefjord AS bekreftet søndag morgen at det var deres smoltanlegg som brant, men han hadde ingen nærmere opplysninger om brannen.

Det er 18 medarbeidere ved smoltanlegget i Friarfjord, ifølge en annonse fra 2016. Brønnøysundregistrene opplyser at selskapet Laksefjord AS har 53 ansatte og en omsetning på 133 millioner kroner.