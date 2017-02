Døde under snøkrabbefangst – hadde ikke tilstrekkelig trening

En 24 år gammel fisker ble 26. november 2015 dratt over bord fra båten Arctic Pioneer av fiskeredskap under setting av snøkrabbeteiner, sørøst for Hopen ved Svalbard.

Etter at han falt i sjøen ble han raskt berget om bord igjen og umiddelbart gitt hjerte- og lungeredning. Livet stod likevel ikke til å redde.

Ifølge havarikommisjonen viser undersøkelsene deres at arbeidsområdet og prosessen ved setting av teiner ga mulighet for at en enkel forglemmelse utviklet seg til en faresituasjon på dekk.

NRK har tidligere skrevet om snøkrabbefisket i Barentshavet og hvordan sjømenn risikerer livet i dette yrket.

De mener også at fiskeren ville hatt bedre overlevelsesevne dersom han hadde hatt på seg redningsvest eller arbeidsflyteplagg, som beskytter mot nedkjøling.

Dagen etter ulykken kom mannskapet sammen og satte ned 19 HMS-relaterte forslag til forbedringspunkter for arbeid i fabrikk, 16 HMS-relaterte forslag til forbedringspunkter for arbeid på dekk, samt tre generelle forslag til forbedringspunkter rettet mot førstehjelpsutstyr.

Snøkrabbefangst er populært i Barentshavet om dagen. Foto: Kystvakten /

Utbedret sikkerheten

Fartøyet ble satt på verft i Tromsø for planlagt vedlikehold. Seinere sendte skipperen en skriftlig oppdatering til rederiet om gjennomførte og planlagte tiltak om bord. Havarikommisjonen har mottatt en kopi av denne:

Havarikommisjonen skriver at Ulykken på Arctic Pioneer er en av flere arbeidsulykker i havfiskeflåten i forbindelse med operasjon av fiske- og fangstutstyr.

De påpeker at rederiet har gjort flere risikoreduserende tiltak i etterkant av ulykken, samt at samme problematikk er påpekt myndighetene på et tidligere tidspunkt.

Statens havarikommisjon sier at de ikke derfor vil fremme ytterligere flere sikkerhetskrav til selskapet.

Roger Andreassen, fiskerifaglig rådgiver i Kystvakten, har tidligere uttalt seg om dødsfall på fiskefartøy. Foto: PRIVAT

Flere hendelser

I 2015 døde også en mann etter å ha fått en krabbelenke rundt foten i Smutthullet. Den gang påpekte Kystvakta at dette ikke var et isolert tilfelle:

– Vi har observert en del uheldige omstendigheter som ender med dødsfall på fiskefartøy som nylig har kommet inn i våre ansvarsområder. Vi hadde det første tilfellet i mars 2013 da en mann falt over bord fra en spansk tråler. Siden har det blitt flere, sa Roger Andreassen som er fiskerifaglig rådgiver i Kystvakten den gang