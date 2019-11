Død person funnet i elv i Finnmark

Det ble sent søndag kveld satt i gang søk etter en eldre mann som trolig hadde gått gjennom isen med snøscooter i Kautokeinoelva.

Like før midnatt meldte politiet i Finnmark at det er funnet en omkommet person i elva, og at personen er hentet opp av elva. Politiet antar at det er den savnede som nå er funnet død.

– Brann, politi og helse kom til stedet og fikk tak i en båt som var tilgjengelig. Da de kom ut i råken så de en person i elva og fikk brakt personen på land, sier operasjonsleder Eirik Pedersen ved Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at det er snakk om eldre mann, og at pårørende er på stedet for å identifisere mannen.

Den eldre mannen la ut på en tur med scooter søndag og ble sist sett mellom klokka 14 og 15 søndag.

– Det var scooterspor som ledet ut på elva, fortalte Pedersen tidligere søndag kveld.

Mannen ble funnet etter kort tid.

Dykkere fra brannvesenet i Alta bisto i søket.