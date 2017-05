Direktesendt fugleliv ble best i Europa

Prisen ble utdelt under den årlige festivalen Circom Regional-konferansen, som hvert år samler de europeiske allmenkringkasternes regionale avdelinger.

– Det er en rekke kolleger i NRK som står bak nyvinningene. Alt fra dataeksperter, folkene i SoMe-redaksjonene, nettpublisering og de som driver med grafikkanimasjon har gått inn på upløyd mark, forteller redaktør Terje Dale.

Nils Arne Sæbø (nederst) og Tore Zakariassen monterer kamera ved lundekolonien i fuglefjellet i forbindelse med NRKs produksjon på Hornøya i 2016. Foto: Sindre Skrede / NRK

Klekking

Mellom 10. juni og 12. juli i fjor kunne seerne følge hvordan en ny generasjon sjøfugl utviklet seg, fra klekkingen av egg til kampen om tilværelsen på trange fjellhyller på Hornøya, en drøy kilometer nord for Vardø.

Hornøya er landets østligste øy, og er årlig møtested for lunde, krykkje, lomvi, alke, toppskarv, svartbak og gråmåke, bare for å nevne noe.

15 kamera ble montert opp i de bratte fjellsidene for å kunne følge det yrende fuglelivet på nært hold. Resultatet ble sendt ut i verden via NRKs nett-TV, samt NRK1 og NRK2.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Sjøfugl i tilbakegang

Utgangspunktet for prosjektet var et samarbeid med forskere der NRK bruke Hornøya som springbrett for å fortelle om sjøfuglbestandene som er i sterk tilbakegang over hele Nord-Atlanteren. Forskerne er ikke sikre på hvorfor, men både klimaendringer og menneskelig påvirkning er nevnt som mulige årsaker.

Gjennom de mange TV-kameraene fikk både forskere og seerne en unik tilgang til å følge livet i fuglefjellet, der de unike, tekniske løsningene altså endte opp med pris for Europas mest originale og innovative TV-program i fjor.