Dette ønsker folk seg til jul

– Jeg ønsker meg et Pokémon-spill for jeg har sett ett som ser skikkelig gøy ut, forteller en begeistret gutt i Alta hvor vi har spurt forbipasserende om hva de ønsker seg til jul.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), får gutten sannsynligvis oppfylt ønsket sitt. Butikker med salg av bøker, blader og spill øker omsetningen med 150 prosent i desember. Spill og leker er populære gaver, og vi handler for rundt 700 millioner kroner i leketøysbutikker i desember.

Pokémon-spill står høyt på ønskelista til denne karen. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Gledelig handelsmåned

Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil butikkene omsette for 56 milliarder kroner i desember. Mange bransjer kommer til å fordoble omsetningen og mer til, ifølge SSB, som også har laget en tabell for mersalg i desember for utvalgte næringer:

Netthandelen øker også i desember. SSB anslår at vi vil handle for 2,4 milliarder kroner i norske nettbutikker. Det er nesten 40 prosent mer enn ellers i året.

Et mangfold av ønsker

Men blant folk som ble spurt om hva de ønsker seg, er det ikke alt som kan kjøpes. Svarene spenner fra Playstation 4 til fred på jord.

Enkelte ønsker seg noen å feire jul med, andre er litt usikre på hva de ønsker seg fordi man «liksom har alt».

– Dette mangfoldet vil du nok finne blant alle du spør overalt, når det nærmer seg jul. Det er en høytid hvor det er mange forventninger og spenninger, sier Jan-Egil Mosand som er leder i Humanistforbundet.

Når man spør folk om hva de ønsker seg får man forskjellige svar. Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE / NRK

Julen handler om inkludering

Norden er det eneste området hvor det gamle navnet på solvervsfesten overlevde innføringen av kristendommen. Julen har blitt feiret i tusener av år, men det spørs om folk før i tiden opplevde maken til kjøpepress.

– Handelsstanden bruker høytiden til å selge mest mulig og det er lett å hoppe på det toget, men det viktigste med julen er å dyrke fellesskapet, å gi hverandre oppmerksomhet og klare å inkludere dem som har havnet utenfor, sier Moland.

Juletiden er vanskelig for mange, tror Mosand, derfor er det viktig å ta være på de gamle juletradisjonene. Fra gammelt av inviterer vi både gjester og naboer til å være med oss i julen.

– Vi har en lang tradisjon for å ta en pause fra hverdagen og komme sammen på denne tiden av året. Det er viktig å ta vare på denne tradisjonen i 2016, sier Mosand.

