Dette har du sannsynligvis gjort feil i alle år

Isbiter som skyter over benken og lander alle andre steder enn i glasset – vi har alle vært der. Alle kjenner til isbitposene, men langt fra alle vet hvordan de skal brukes.

Til tross for at bruksanvisningen står på pakken.

Da Marit Dahl Sivertsen fra Lakselv la ut en video hvor hun håndterer en ispose på eksemplarisk vis, lot ikke responsen vente på seg.

– Det er tydeligvis mange som har irritert seg over isposer og isbiter som fyker og spretter alle veier, sier hun, som selv har undret seg over at isposen ikke er mer praktisk.

Det var helt tilfeldig at hun en dag tok en titt på baksiden av posen. Der fant hun en bruksanvisning.

Helt ærlig... Hvor mange av dere visste om dette trikset? Har pokkern meg kasta bort 40 år av livet mitt på feilåpning av isbiteposer!! Marit Dahl Sivertsen / Facebook

Viral video

Oppdageren Sivertsen og Jompi. Foto: Privat

Isposen ble fylt med vann og fryst. Når tiden kom for å åpne den slik bruksanvisningen anbefaler, bestemte Sivertsen seg for å filme seansen for moro skyld.

Videoen ble først delt med venner på Facebook, deretter åpnet for offentligheten.

– Jeg innså at det var særdeles viktig informasjon å få ut til folk, sier hun leende. Det var blant annet en som kommenterte: Hvorfor i all verden visste jeg ikke om dette trikset på lørdag?!

Et døgn etter publisering hadde videoen blitt sett over 975.000 ganger. I skrivende stund har den mer enn 11.000 delinger.

– Det hadde jeg ikke sett for meg i min villeste fantasi. Det er absolutt verdt å tenke på hvor fort ting kan spres på nett, sier Sivertsen.

Doblet salget

De færreste leser bruksanvisningen når de skal gjøre dagligdagse ting som å fryse isbiter. En ekstra kikk på innpakningen kan imidlertid gjøre livet littegrann lettere.

Simsalabim-oppskrift. Foto: Coop Norge

Oppskriften er såre enkel: Ved å dra litt i kantene og endene på isposen, løsner bitene uten kamp.

Mange ser ut til å ville prøve dette trikset selv:

– Vi ser faktisk at salget av isbitposene doblet seg i går, etter at videoen ble lagt ut, sier Lise Mette Kjellberg, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Hun forteller at designet på posene ikke har blitt endret de siste årene. Pakken er tydelig merket.

– Derfor er det litt morsomt at mange uttrykker at de har forbannet seg over isbitposene i årevis. Man klarer da å fryse isbiter, tenker de fleste, og tar seg ikke tid til å lese anvisningen.