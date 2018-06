– Flystreik vil jo være en veldig dårlig start på ferien, og vi ser at veldig mange har tatt kontakt med oss allerede, nettopp fordi de lurer på hva de skal gjøre, sier Pia Cecilie Høst, leder av forbrukerdialog ved Forbrukerrådet.

En streik kan ramme flere av Avinors lufthavner fra fredag klokken 10.

Mange folk har lang reisevei til flyplassene de skal reise fra, og lurer allerede i dag på hvordan de skal forholde seg, nå som det er klart at det kan bli streik i Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane, Rørvik, Stavanger og Haugesund.

– Da er vårt klare råd: Møt til angitt tid, og sjekk hva du har krav på. Ta med godt humør og kanskje litt ekstra mat, sier Høst.

– Fordi hvis du ikke er der, og flyet ditt faktisk går, så mister du både ferieturen og rettighetene dine.

Tre valg

Alta lufthavn er en av flyplassene som rammes dersom det blir streik, noe som betyr at all rutetrafikk kan bli innstilt.

– Vi ber våre reisende om å holde seg orienterte mot flyselskapene de skal reise med, sier lufthavnsjef Charles Kristiansen.

Hvis flyet blir innstilt så har du egentlig tre valg, forklarer Forbrukkerådet.

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet sier flypassasjerer må møte opp på flyplassene som rammes av streik, med mindre de får annen beskjed fra flyselskapet. Foto: Forbrukerrådet

– Du kan få pengene dine tilbake, og velge at da blir det ikke noen tur. Eller du kan be om å bli ombooket på nærmeste tilgjengelige fly, sier Pia Cecilie Høst.

Siste mulighet er at du kan utsette reisen, og ta den senere.

– Og da skal det ikke koste noe ekstra selv om den reisen eventuelt vil være dyrere.

Men en streik og kansellerte flyvninger vil kunne få konsekvenser for turen videre, dersom man skal bytte fly, og ikke har booket hele reisen sammenhengende fra avreisestedet.

– Det er et problem dersom man ikke har kjøpt sammenhengende fly. Da vil man kunne miste rettighetene sine på det neste flyet, og eventuelt også hotellopphold, fordi dette ikke blir erstattet ved en lovlig streik, som dette er, sier Høst.

Dersom det blir streik vil all rutetrafikk fra Alta lufthavn rammes fra fredag klokka 10.

Du har rett på forpleining

Hvis du som reisende opplever at flyet ditt blir over to timer forsinket så vil du kunne ha rett på å bli tatt vare på, og få mat og drikke dekket av flyselskapet.

– Så avhenger de rettighetene av hvor langt du skal reise, og det er et ganske komplisert regelverk, så derfor har vi i Forbrukerrådet laget en flyrettighetssjekk som ligger på vår side. Der kan man taste inn hvor langt man skulle reise og hvor stor forsinkelsen var, og så ser man hva man faktisk har krav på, sier Høst.

– Opplever dere at folk rapporterer at de ikke får det de skulle hatt krav på?

– Ja, det skjer i noen tilfeller. Og da har man en transportklagenemnd man kan klage saken til, og få den løst der, sier Høst.