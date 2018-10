Dette blir de nye regionenes oppgaver

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland presenterte fredag klokken 12 stortingsmeldingen om hvilke nye oppgaver regionene skal få.

Allerede i september var regjeringspartiene og KrF enige om at fylkeskommunene skal få nye oppgaver blant annet innen områder som kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk, forskning, samferdsel, planlegging og kultur.

Her er listen over hva de ble enige om:

Fakta om oppgaver i nye regioner Ekspandér faktaboks Nordområdene: Finnmark og Troms får større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken.

Integrering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene. Dette gjelder særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

Kompetanse Norge opprettholdes som direktorat, men flere oppgaver overføres til regionalt folkevalgt nivå.

Deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene.

Alle oppgaver i dagens fylkesmannsembete innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, overføres til fylkeskommunen.

Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget).

Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket overføres fra stat til fylkeskommune.

Fylkeskommunen styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene.

Ikke-statlige flyplasser: Tilskuddene overføres fra staten til fylkenes rammetilskudd.

Innkjøp av innenlandske flyruter flyttes fra stat til fylker

Utvikling av fiskehavner: Ansvaret flyttes fra stat til fylker

Tilrettelegging av bredbåndsutbygging overtas av fylkene

Drosjeløyveordningen skal bli et regionalt ansvar

Forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsvedtak, samt ansvar for kystskogbruk og satsing på «økologiske foregangsfylker», overføres fra Fylkesmannen til fylkene.

Naturvernoppgaver overføres fra staten til fylkene, bl.a. vern av matjord, nasjonale kulturminner.

Dagens regionale kulturminneforvaltning vil få tilført flere oppgaver som i dag sorterer under Riksantikvaren.

Det tas sikte på å innlemme de regionale utviklingsmidlene helt eller delvis i inntektssystemet fra 2020

Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes i rammen til fylkeskommunen, men ikke før ordningen er blitt finansiert som nasjonal ordning.

Tilskudd til friskliv, mestring og læring samt tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet og midler i program for folkehelsearbeid overføres fra staten til fylkeskommunene. Skal utredes: Kulturinstitusjoner. Det varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver, men det er ikke tatt endelig stilling f.eks. hvilke institusjoner som i dag er statlig finansiert, som eventuelt skal overføres til fylkene. Hagen-utvalgets forslag om dette skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

Barnevernet skal fortsatt være statlig, gjennom Bufetat, men det skal utredes videre om også barnevernet kan forvaltes av fylkeskommunen.

Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering av dette.

I avtalen fremgår det at det er viktig at regionreformen på sikt skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk. Men fylkene skal sikres tilstrekkelig finansiering til å håndtere sammenslåingsprosessen. Kilde: NTB

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap) er klar på at flertallet i fylkestinget ikke ønsker en sammenslåing med Troms. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ulovlig vedtak i Finnmark

Denne uka fastslo departementet at det at Finnmark trosser Stortinget og boikotter sammenslåingen med nabofylet Troms er ulovlig.

Likevel valgte fylkestinget i Finnmark igjen å fortsette å trosse Stortinget da de møttes denne uka.

De står fast ved vedtaket om ikke å velge inn representanter til fellesnemnda.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) var da svært kritisk til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkluderte med at Finnmark fylkeskommune bryter loven.

Willy Ørnebakk og Ragnhild Vassvik har fått vite hvilke arbeidsoppgaver det nye storfylket Troms og Finnmark skal ha i framtiden. Finnmark har fortsatt ikke akseptert sammenslåingen med Troms. Foto: KSENIA NOVIKOVA/NRK

Kaos og motstand

Det er i den minst folkerike og den mest folkerike regionen at motstanden mot regionreformen har vært størst.

– Troms og Finnmark har håpet på en omkamp. Det kommer ikke til å skje. Jeg håper at de som alle andre, forholder seg til Stortingets vedtak, uttalte kommunal- og regionalminister Mæland tidligere i høst.

I høst har det også oppstått usikkerhet rundt storregionen Viken på Østlandet.

Viken skal bestå av de tre østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og vil få til sammen rundt 1,2 millioner innbyggere.

Statsminister Erna Solberg (H) har til tross for bråket holdt fast på at regionreformen skal gjennomføres.

Men har tidligere sagt at det kunne bli aktuelt å be Stortinget om nye fullmakter for å få løst striden om sammenslåing av Troms og Finnmark.