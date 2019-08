Dette «beistet» ga Gjermund uoffisiell verdensrekord

– Jeg har vel tatt verdensrekorden, og den er ikke stor, ler fisker Gjermund Nomeland.

Han holder et tverrhalet langebarn. Fisken veier 9,25 gram og er nesten gjennomsiktig. Den ble tatt med krok i Porsangerfjorden, omtrent 70 grader nord.

– Det spørs hvor lenge jeg får holde rekorden. Stadig flere artsfiskere trekker nordover nå, sier Nomeland.

Gjermund D. Nomeland, Stewen Dale og Johan Svensson med hver sin unike fangst. Foto: Gjermund D. Nomeland

Full pott i nord

Artsfiskere samler på fisk slik andre samler på frimerker. Tradisjonelt er Norge kjent for fisk som laksen, torsken og kveita. De færreste er klar over artsmangfoldet under vannoverflaten. Artsfiskere ønsker å utforske det, og reiser landet rundt med dette målet.

Da planlegger man hvilken fisk man skal fange i forkant av turen, og forbereder seg grundig. Forskjellig agn og en mengde små kroker pakkes i kofferten.

– Vi lagde en liten liste med fisk vi tenkte det skulle være realistisk å få. Det ble full pott, forteller Nomeland.

I tillegg til tverrhalet langebarn, kunne kompisene blant annet utvide samlingen med krokulke, glattulke, nordlig ålebrosme og tiskjegg.

Det skal ha blitt hallelujastemning om bord, da Stewen Dale dro opp sin første sjøulke. Foto: Gjermund D. Nomeland / Kristiansand Havfiskeklubb

Økende interesse

Artsfiske er tilsynelatende en voksende hobby i Norge.

– Man ser mye av landet og fanger morsom fisk. Det er topp, sier Nomeland.

Bjørn Florø-Larsen er en av personene bak nettstedet artsfiske.com, der flere hundre nordmenn har registrert fangsten sin - med informasjon om størrelse, vekt, dato og sted.

– Artsfiske er på mange måter en livslang konkurranse med deg selv. Det vil alltid være en art du mangler. Vi er en fiskenasjon, og har så sykt mange arter som folk flest ikke vet finnes. Det fascinerer mange, både som matfisker og for sportsfiskere, sier han, og tilføyer:

– Mange av de sære fiskene er kjempegode, men akkurat tverrhalet langebarn har jeg ikke spist. Når du har fått et beist av en art, og den er ni gram, så sitter du igjen med en litt tynn proteinkilde!

Bjørn Florø-Larsen fanger helst fisk som folk flest ikke har hørt om. Selv er han oppe i 134 arter. Foto: Nidaros kystmeitelag / NKML

Biologen forteller at Nomelands fangst etter alle solemerker er den største av arten i verden.

– Det er ingen andre land som kan dokumentere større fisk av den arten, men vi opererer først og fremst etter den offisielle norgesrekordlisten. Der er det strenge krav for å komme igjennom, men du må ikke betale for å være rekordholder - slik som du må til USA for å få en offisiell verdensrekord, sier Florø-Larsen.

– Mange rare arter i nord

Kompisgjengen til Nomeland har rundet det meste av Sør- og Vestlandet. Etter å ha snakket med andre artsfiskere og lest forskningsrapporter, fant de ut at de måtte prøve fisket i Porsangerfjorden i Finnmark.

Det svømmer mange underlige fisker i Porsangerfjorden. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Området ble spesielt interessant for artsfiskere etter at Nidaros kystmeitelag, som Florø-Larsen er med i, i fjor fikk nasjonal oppmerksomhet for sensasjonell fangst fra Finnmark.

Kanskje artsfiske kan bli en turistmagnet i traktene?

– Artsturistfiske blir kanskje å dra det litt langt. Vi som driver med det er en ganske smal gruppe, men vi blir flere. Og det finnes veldig mange spennende og rare arter i nord, sier Nomeland.