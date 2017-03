Det kryr av asiater i Nord-Norge, men snart er kapasiteten sprengt

– De legger seg ned i snøen, lager snøengler, kaster snøballer og blir helt latterlig hysterisk.

De asiatiske gjestene har mangedoblet seg for Hans Hatle og Barents Safari i Kirkenes. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Hans Hatle i Barents Safari i Kirkenes synes det er fint å kunne tilby vinterturistene slike opplevelser, og så lenge Finnmark har snø tror han turistene vil fortsette å strømme på.

I 2015 kom 23 prosent av de utenlandske turistene i Norge fra land i Asia, og alt tyder på at tallet har økt betraktelig siden den gang.

Reiselivsnæringa spår nå at turister fra India kan utgjøre en av de største turistgruppene om få år, men etter den eventyrlige veksten de siste årene er kapasiteten nærmest sprengt.

Mangedoblet besøk

De asiatiske gjestene har mangedoblet seg for Hatle i Kirkenes. Asia utgjør nå en av de viktigste turistgruppene for selskapet som tilbyr både skuterturer og kongekrabbefiske.

– Tre til fem år tilbake hadde vi rundt 40 til 60 gjester fra Asia i løpet av vintersesongen. I år vil vi vel tangere rundt 3000, sier Hatle.

I Nord-Norge merkes økningen godt, for nå er plutselig vinteren høysesong.

– Jeg vil tippe at vinteren blir like viktig som sommeren for om lag tre år siden. Nå er den betraktelig mer attraktiv. Sesongen er mye lengre, sier Dag Norum som jobber med å utvikle reiselivet i Sør-Varanger kommune.

Men flere plasser, som i Tromsø og Kirkenes, nærmer man seg taket for hvor mange turister man kan ta imot. Hotellene og flyrutene er fulle.

– Nå må vi se på hvor mange flere vi ønsker skal komme hit og hva vi skal gjøre om vi skal øke. Det går på overnatting og tilgjengelighet til Kirkenes og da er det snakk om fly, sier Norum.

På den frosne Langfjorden ved Kirkenes fiskes det kongekrabbe i teiner. Foto: Knut Hansvold/Nordnorsk Reiseliv

Høster av industrieventyret

Hans Hatle mener politikerne må være på ballen, og håper blant annet at flyplassen i Kirkenes vil bli utbedret for å kunne ta ned langdistanse fly. For selv om veksten har vært formidabel, ser han at det kan bli mer.

– Det er et stort potensial som ligger der. Vi er ennå i startgropa, og jeg forventer godt vekst i årene fremover. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde enda flere direkteruter inn fra forskjellige steder i Europa til Nord-Norge, sier leder for Nordnorsk reiseliv, Trond Øverås. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

– Vi har et stort marked i India, som faktisk har like mange mennesker som i Kina. Hvis det markedet utvikler seg parallelt, er det ikke noe grunnlag for å ikke kunne leve av turisme, sier Hatle.

Troen på India har også Trond Øverås i Nordnorsk reiseliv.

– Jeg tror absolutt at India vil våkne. Totalt sett har Nord-Norge den største veksten fra Kina, men begge har nå en helt annen kjøpekraft og en voksende middelklasse.

Industrieventyret de ti siste årene i Asia er det man nå ser resultater av i reiselivsnæringa, mener Hans Hatle.

– Vi høster egentlig av deres oppbygde velferd.