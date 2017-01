– Det blir en av årets kraftigste meteorsvermer, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard. Meteorsvermen Kvadrantidene har på sitt beste gitt oss opp mot 100 stjerneskudd i timen.

Men det gjelder å være klar så snart det blir mørkt tirsdag, for svermen også av de mest kortvarige:

– Vanligvis varer stjerneskuddsvermer ganske mange dager. Perseidene varer for eksempel flere uker i månedsskiftet juli-august. Men denne varer bare cirka seks timer. Maksimum er rundt klokka 15 norsk tid. I 19-20-tiden er det viktigste over, sier Ødegaard.

Minst skyer i nord

Meteorsvermen blir dessverre skjult bak skyene i deler av landet, ifølge værprognosene på Yr.no.

Men nord for Narvik ser det stort sett bra ut, og der har skuelystne i tillegg fordel av mørketida. Det blir også skyfritt på store deler av Sør- og Østlandet, og mer flekkvis i Trøndelag og på Sørvestlandet.

Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard demonstrerer korrekt meteor-nytelse: På ryggen under varme pledd, uten risiko for kink i nakken. Foto: PRIVAT

Vitenskapsformidler Anne Mette Sannes forklarer hva som skjer når meteorene ser ut til å stå i kø:

– Jorden kommer inn i et spesielt punkt i banen der vi treffer et støvbånd. Vanligvis er det kometer som etterlater seg støvbåndene, men denne ganegen er det faktisk en asteroide som antakelig har vært en komet, og som ble oppdaget allerede for 500 år siden.

Stjerneskuddene vil strømme ut fra et punkt på nordhimmelen.

– Noen av dem kommer til å bli skikkelig iøynefallende ildkuler, sier Ødegaard.

Planeter på lag

Meteorene ses best med det blott øyet. Men den som har kikkert eller teleskop, kan gjerne pusse linsene nå. De tre planetene Venus, Mars og Neptun har nemlig samlet seg på himmelen, og de vil holde sammen noen uker framover. Fra mandag har de også nært selskap av nymånen.

– Dette er et usedvanlig spektakulært fenomen, sier Ødegaard.

Slik er sammenstillingen av månene og tre planeter mandag kveld. Månen vil bevege seg mot venstre, men planetene vil opptre sammen en tid framover. Foto: Ødegaard og Sannes

– Neptun trenge vi en liten kikkert for å se, men for en gangs skyld får vi hjelp av de andre planetene: Nå finner vi den like nede til høyre for den røde Mars. I en litt større kikkert vil den se blå ut, sier Ødegaard.

–- Det er mange som tror det er romvesener på vei mot jorden hvert år når Venus står og gløder ved siden av månen. Da er det trygt å vite hvilke planeter det er, sier Anne Mette Sannes.

Når konstellasjonen løser seg opp, er det nye astronomiske begivenheter i vente.

– Det kan også bli synlige kometer i januar og februar. Vi har mye å glede oss til, sier Sannes