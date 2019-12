Politiet fikk klokken 05:21 onsdag morgen melding om en brann i en russisk tråler som ligger til kai i Båtsfjord.

Brannen skal ha startet i byssa, opplyser politiet.

Mannskapet på tre hadde da forlatt tråleren. Tråleren heter «Galatis», og er 54 meter lang og 10 meter bred.

Brannvesenet i Båtsfjord ankom båten i 06.30-tiden, og startet slukkearbeidet allerede da.

– De skal forsøke å lokalisere brannen. Det ser ut som de har kontroll på stedet, men nærliggende båter er flyttet på, i tilfelle spredning, sier operatør Adrian Dubvik.

Redningsselskapet, ambulansemannskap, brannvesenet og Kystverket bidrar i slukningsarbeidet.

Tråleren ligger til kai ved Neptunkaia.

– Kunne gått ille

– Siste melding over det interne nødsambandet er at de har kontroll på brannen, og at den er slukket, sier skipsfører Jon Ohrberg i Redningsselskapet til NRK klokken 07:10.

Redningsskøyta «Reidar von Koss» har hjemmehavn i Båtsfjord, og rykket ut til tråleren med en gang brannen ble meldt.

De har bistått brannvesenet med å fylle på flaskene under slukningsarbeidet.

– Forhåpentligvis blir dette en solskinnshistorie, for det kunne gått riktig ille. En fullskala brann i en tråler hadde vært kritisk for denne bygda, det kunne spredt seg til andre båter, sier Ohrberg.

Det lokale brannvesenet var kjapt på stedet, og fikk etter hvert bistand fra både Tana brannvesen og Kystverket. Foto: Jon Ohrberg / Redningsselskapet

Ser ingen brann

Det var ingen synlige flammer i nærheten, opplyser taxisjåfør Petter Johansen. Han har kjørt forbi Neptunkaia flere ganger i morges, men ikke sett annet enn et par brannbiler på stedet.

– Brannen er jo i byssa, men jeg så ingenting fra tråleren, sier Johansen.

Han beskriver at det ligger fire-fem båter akkurat ved denne kaien.