Denne kommunen er det dyrest å bo i

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 kvadratmeter bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 kubikkmeter.

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 kvadratmeter bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 kubikkmeter avløpsvann.

Avfall/renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 kvadratmeter bruksareal.

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eiendomsskatt: Beregnes av en enebolig på 120 kvadratmeter.

Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, og tallene er fra 2016.

Kilde: ssb.no/ norskfamilie.no