Den russiske ambassaden: – Har ikke sett maken siden den kalde krigen

Får støtte til persontrafikk

Rederiet Barents Nord kan få 100 000 kroner i støtte til å drive persontrafikk mellom Alta og Øksfjord. Det har politikere i Alta vedtatt. Hurtigbåten for Sibelco-ansatte blir tilgjengelig for 15 til 25 passasjerer per avgang, ifølge iFinnmark.