Kirken var fullsatt da Markus Vonheim ble begravet fra Nordlyskatedralen tirsdag.

Markus var en av de seks unge menneskene som mistet livet i helikopterulykken i Alta lørdag 31. august.

Markus hadde nettopp blitt onkel for sjette gang, og skulle fylt 20 år neste uke.

Markus blir beskrevet som en livlig gutt, som alltid spredte glede. En som alltid stilte opp for venner og familie.

– Markus sitt yndlingsuttrykk var: Man må leve mens man kan. Han levde fullt ut – til livet fikk en brå stopp som ingen kunne forutse, sa sokneprest i Alta, Øyvind Oksavik.

Markus Vonheim ble 19 år gammel. Foto: privat

– Søker sammen i sorgen

Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20), Robin Karlsen (20) og Benedikte Hyld Mella (22) omkom da et helikopter styrtet i Alta lørdag 31. august. Også piloten, en svensk mann (27) døde i ulykken.

Prost Anne Skoglund forteller at den siste tiden har vært tung for mange i altasamfunnet etter ulykken.

– Det er en krevende uke som ligger bak oss, og også den uka som ligger foran oss vil bli tung. Samtidig er det dypt meningsfylt å få være i en jobb der vi får lov til å bety noe for andre mennesker, sier Skoglund.

Prost i Alta prosti, Anne Skoglund. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Det er mange som har kommet til kirken etter den tragiske helikopterulykken, både på ulykkeskvelden, og på minnegudstjenesten onsdag i forrige uke.

– Det syns jeg er flott å se, at folk søker sammen. Og jeg tenker at det også er godt for familiene å se på minnegudstjenestene at det var så mange rundt dem, sier Skoglund.

Bildet av Markus Vonheim er tatt rett før ulykken. Han hadde bedt faren Rolf Vonheim om å ta bilde av ham før han dro av gårde på festivalen Høstsprell. Foto: privat

Markus Vonheim ble bisatt i Nordlyskatedralen tirsdag 10. september.

Kine Johnsen bisettes i Alta kirke onsdag 11. september klokka 11.00.

Benedikte Hyld Mella bisettes i Elvebakken kirke onsdag 11. september klokka 14.00.

Kevin Berg bisettes i Nordlyskatedralen torsdag 12. september klokka 13.00.

Robin Karlsen bisettes i Elvebakken kirke fredag 13. september klokka 13.00.