Bygdelagsleder etter tragedien i Gjesvær: – Helt uvirkelig

Leonora Torkellsdottir Johansen er styreleder i Gjesvær bygdeidrettslag, og hun reagerer som resten av fiskeværet med vantro og sorg etter at to av bygdas innbyggere ble funnet døde på lørdag.

– Går det an at det kan ramme oss i ei lita bygd der alle er så nære hverandre. Det er akkurat som om det skulle vært i min nærmeste familie. Så det her var helt uvirkelig, sier lederen i bygdeidrettslaget.

Roser kommunen

Det var nærmere 80 personer som deltok på orienteringsmøtet på samfunnshuset på søndag. Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) forteller også om en kommune som er vantro og i sjokk etter dødsfallene, og hun betegner det som en veldig spesiell sak.

– Vi har ingen å miste, og det har heller ikke et lite fiskevær som Gjesvær. Vi har fokus på ungene, og fagfolk i kommunen tar vare på dem nå, sier Hansen.

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, forteller at kommunen har et ekstra fokus på ekteparets tre barn. De blir fulgt opp av fagfolk i kommunen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Leonora Torkellsdottir Johansen gir Nordkapp kommune gode skussmål for måten de har håndtert situasjon på.

– Veldig bra at kriseteamet i Nordkapp kommune kom ut så kjapt.

Tenker på barna

Under folkemøtet uttrykte bygdefolket mest bekymring for ekteparets tre barn. De ble sendt til Hammerfest sykehus etter foreldrenes dødsfall for å bli sjekket og eventuelt behandlet for infeksjon.

Ifølge politiet var ett av barna med til legen på torsdagen, og ble også satt på antibiotika. Det mot streptokokker som foreldrene ble behandlet mot.

– At de blir ivaretatt betyr mye for oss. Da føler jeg også at vi blir ivaretatt av dem som sitter med ansvaret for å gi et godt nok tilbud til dem, sier Torkellsdottir Johansen.

Barna ble utskrevet fra Hammerfest sykehus på søndag. Barnevernet i kommunen følger opp barna videre.

Det var nærmere 80 personer som fulgte søndagens orienteringsmøte i regi av ordfører Kristina Hansen, kommunelege Erik Langfeldt og politiførstebetjent Erik Langfeldt. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Samles i sorgen

Kirka i bygda har vært åpen etter de tragiske dødsfallene, og bygdefolket har blant annet møttes det.

– Folk går også til hverandre for å snakke om det, sier styrelederen i bygdelaget, som legger til at det lille fiskeværet har opplevd forlis, men at dette er noe helt annet.

– Jeg håper vi kan få vite hva som har skjedd, og at det ikke blir så mye spekulasjoner om det som har skjedd, fortsetter Leonora Torkellsdottir Johansen,