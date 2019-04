Bygda var uten mobildekning – måtte lete etter hus med fasttelefon for å ringe etter legehjelp

– Naboen kom innom og fant onkelen min i kjelleren. Men det var ikke mobildekning her, så naboen måtte kjøre i flere minutter for å få tak i en fasttelefon og ringe etter hjelp.

Sigve Larsen fra den lille bygda Vestertana i Finnmark forteller om en episode i vinter som satte et støkk i ham og resten av familien.

Onkelen lå hardt skadet i hjemmet sitt, og trengte legehjelp. Fordi mobilnettet i bygda lå nede, tok det lenger tid enn nødvendig å få tilkalt hjelp. Han berget livet, men havnet i koma.

For Larsen er dette skrekkeksempelet på hva som kan skje med ustabilt mobilnett.

– Så fort det skjer noe her så må det være mulig å få tak i hjelp. Når minutter teller er det litt drøyt å måtte kjøre bygda rundt for å få ringt etter ambulanse.

Fire-fem måneder uten dekning

Sigve Larsen og resten av befolkningen i og rundt Vestertana har til stadighet opplevd at dekningen har falt ut fra mobilmasta som står på høyden over bygda.

Når mobilmasta i Vestertana dekker området godt når alt fungerer, men når den faller ut opplever innbyggerne at det tar lang tid å utbedre feilen. Det skaper utrygghet. Foto: Sidsel Vik / NRK

– På det verste har vi vært fire-fem måneder uten dekning, fra februar til mai-juni. Da står hele området uten mobildekning, sier Larsen.

– Telenor har gjentatte ganger kommet med lovnader om feilretting, men det tar gjerne veldig lang tid før de retter opp.

Dette skaper utrygghet, og gjør også hverdagen kronglete for innbyggerne.

For eksempel er det ikke mobildekning når NRK er på besøk. Larsen måtte kjøre en mils vei opp på fjellet for å avtale møtested.

Ap-politiker Helga Pedersen, som er naboen til Sigve Larsen, deler hans frustrasjon.

– For det første er det et spørsmål om trygghet. For det andre er det et spørsmål om å kunne få hverdagen til å gå rundt, sier hun.

– Fordi både jeg og mannen min har hjemmekontor med jevne mellomrom, er vi helt avhengige av å ha mobildekning og et bredbånd som fungerer.

For naboen til Sigve Larsen, Helga Pedersen, er det avgjørende at mobil og internett fungerer for at hun og hennes familie skal kunne bo i Vestertana. Foto: Sidsel Vik / NRK

Ikke ideelt

Det er Telenor som har ansvar for mobilmasta i Vestertana. De kan bekrefte at området i lange perioder har vært uten mobilnett.

I fjor sommer ble derfor sambandet oppgradert med 4G, etter et totalhavari der både mobildekning og fasttelefon var nede.

– Dagens løsning er veldig mye bedre, men vi klarer aldri å gardere oss mot uvær eller andre ting, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, påpeker at det også er et problem at det er tynt med mobilbasestasjoner i Vestertana-området, slik at en annen basestasjon ikke kan gi overlappende dekning når én faller ut. Han sier det er dyrt å bygge flere stasjoner. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Tross utbedringen var mobildekningen nede i Vestertana i om lag 11 dager i mars i år. Amundsen er enig i at dette er lenge.

– I en ideell situasjon skulle dette ha vært i orden dagen etter. Men når vi får feil må vi ha tak i folk som kan klatre i masta, og det krever en spesiell utdanning, forklarer han.

– Jeg tror man må regne med at ting tar tid enten du er i Alta eller Vadsø eller Vestertana, selv om det selvfølgelig er en målsetning å rette en feil så raskt som mulig.

Fasttelefonen forsvinner

Fram til nå har fasttelefonnettet stort sett vært en ekstra sikkerhet for innbyggerne i Vestertana, men nå skal dette fases ut over en periode på fire år.

Utfasing av fasttelefonnettet Ekspandér faktaboks Telenor kommer til å fase ut fasttelefonnettet (kobbernettet) innen 2023. Tallet på abonnenter har gått drastisk ned de siste årene (om lag 200.000 nå), og er forventet å falle fort. Før fasttelefonnettet er koblet ned er Telenor avhengig av at det finnes alternativer, enten fiber eller mer mobildekning. Telenor meldte tidligere i år at de fra 1. mai i år ikke vil utføre feilrettinger på kobbernettet, med mindre det ikke finnes andre alternativer der det er fast bosetning. 17 prosent av Norges flateareal mangler mobildekning i dag. Det finnes ikke nøyaktige nok tall på hvor mange personer eller husstander som mangler helt eller delvis mobildekning. Kilde: Telenor

Ordfører i Tana kommune, Frank Ingilæ, mener at det derfor må stilles større krav til at mobilnettet også er stabilt i bygder som Vestertana.

– Det er et fiskemottak her, der fiskerne skal rapportere inn kongekrabbefangst, og det skal gjøres via mobiltelefon. Det er masse veifarende, og en veldig krevende veistrekning, hvor det nylig var en alvorlig bilulykke, sier han.

– Vi forventer at det skal være mobildekning der det bor folk, og at det blir reparert når det er feil.

Ordfører i Tana kommune, Frank Ingilæ, krever at mobildekningen skal være stabil når fasttelefonnettet etter hvert slukkes. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dekningsdirektør Amundsen understreker at Telenor har leveringsplikt også etter utfasingen av fasttelefonnettet.

– Vi må sørge for at det er en annen telefoniløsning på plass, sier han.

– Men ser du på Vestertana, så har vi en oppetid på over 99 prosent etter at sambandet ble oppgradert i fjor sommer.