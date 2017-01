Buss med 40 ungdommer blåste av veien

Heidi Nilsen Røst var en av dem som var med i bussen. Hun forteller at bussen veltet like før Nordreisa.

Politiet meldte om ulykken like etter klokka 11 fredag formiddag.

– Bare noen kilometer før Nordreisa blåste det så mye at sjåfører ikke klarte å holde bussen på veien. Alle så at bussen var på tur utfor veien. Det blåste så mye at hele bussen veltet på siden. Det var ingen knuste ruter eller skriking og roping.

Bussen som veltet på Storslett på vei til en håndballturnering i Tromsø. De omtrent 40 ungdommene spiller for idrettslaget Frea fra Alta. Flere av de som var ombord tok seg ut av takluka på bussen for å komme seg ut.

Flere i bussen tok seg ut av takluka som her står åpen etter bussulykken. Foto: Inghild Eriksen

– Alt gikk fint

Alle i bussen hadde sikkerhetsbeltet på forteller Røst.

– Noen ble litt redd. Men det gikk greit. Vi roet dem ned og løsenet beltet på alle slik at vi kunne stå på siden inne i bussen. Det kom raskt mange personer til stedet. Både politi, ambulanse og redningspersonell, sier hun.

Her sitter håndballungdommene på helsesenteret Sonjatun, der de blir tatt vare på etter bussvelten fredag. Foto: Heidi Nilsen Røst

Håndballaget ble etter hvert hentet av en annen buss, og ble kjørt til Helsesenteret Sonjatun der de befinner seg nå.

– Det er glatt og mye vind på stedet, forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt, Fred Johansen.

Vurderer situasjonen

Helsepersonell sto klar og ventet på helsesenteret Sonjatun i Nordreisa.

– Det fleste spør om vi kommer til å rekke kampene vi skal spille i Tromsø, sier hun.

Røst forteller at de skal ta en vurdering på hva de skal gjøre videre.

– Det gikk bra med alle, og det ser ut som at alle her er ok, sier hun.

Det er nå seks år siden ulykken der fem personer omkom, da en buss med håndballungdom og en bil krasjet i Lavangsdalen utenfor Tromsø.

Mange husker fortsatt denne ulykken godt da også den skjedde i forbindelse med Nyttårsturneringen i håndball i Tromsø.