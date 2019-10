– Frode Berg har søkt om benådning. Den er vurdert og svaret kommer snart.

Slik svarte den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov på spørsmål om når Frode Berg kan komme hjem til Norge.

For Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, er dette en ytterlig bekreftes på det de har hørt flere ganger i det siste. Han mener dette tyder på at det er en avtale mellom Norge, Russland og Litauen.

– Og at Frode Berg er en del av den avtalen.

Brynjulf Risnes håper at Frode Berg kommer hjem i midten av november.

Risnes legger til at signalene de har fått fra Litauen tyder på det sammen. Han sier også at det Lavrov har sagt nå ikke er noe annet enn at det skjer snart.

– Spørsmålet er hva snart betyr her. Det eneste sikre som jeg har hørt er at dette fortsatt henger på en lovendring i Litauen som skal komme 7. November. Så jeg forholder meg til det, men jeg håper at jeg tar feil og at dette kommer tidligere. Men mye tyder på at det er november som blir måneden.

Jobber for å få Frode Berg hjem

– Vi ønsker å få Frode Berg hjem, noe norske myndigheter i lang tid har gjort klart overfor Russland. Vi ivaretar Frode Bergs interesser på best mulig måte gjennom besøk hos ham i fengselet hver 14. dag, senest sist mandag, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen i Kirkenes.

Søreide er i Kirkenes i forbindelse med frigjøringsjubileet, og møtte Lavrov på Grenselandsmuseet fredag formiddag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sammen med den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov under pressekonferansen i Kirkenes. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov ankom Kirkenes torsdag kveld. På spørsmål fra TV 2 svarte han at Frode Berg kan komme hjem når som helst. Lavrov deltok i markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark.

Brynjulf Risnes sier til NRK at de har fått informasjon fra Utenriksdepartementet om at noe er i gjære og at det arbeides hard med å få til en endelig avtale.

– Vi har fått såpass mange bekreftelser fra ulike kilder over tid nå så jeg føler meg nok så trygg på at det finnes en avtale og at den snart vil bli gjennomført.