Det er nå i ettermiddag blitt brudd i forhandlingene mellom Troms og Finnmark om fylkessammenslåingen, etter at Finnmark trakk seg fra forhandlingene.

– Avstanden mellom oss er for stor. Vi kan ikke binde oss opp i noe som gjør det vanskelig å forhandle videre, sier fylkesråd Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark fylkeskommune.

Hun sier at de er uenige om det skal være like mange i fellesnemnda, altså ei nemnd som skal arbeide videre med sammenslåingen.

– Vi er to parter og to fylker som skal slå seg sammen, da mener jeg vi skal være likeverdige, sier hun til NRK.

Ragnhild Vassvik og Willy Ørnebakk representerer hvert sitt fylke i forhandlingene denne uka. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Valg av navn

Tidligere i dag meldte NRK at partene var blitt enige om at fylket skulle hete enten «Troms og Finnmark fylkeskommune» eller «Finnmark og Troms fylkeskommune».

Men nå når forhandlingene ble brutt, så ønsker ikke partene å gå ut med hva de var enige om før bruddet.

– Ja, vi har en del punkter vi er enige om, men ønsker ikke å legge det fram når det er så viktige ting som ikke er plass i dokumentet. Da venter vi heller med alt, til vi er blitt absolutt enige.

– Når skjer det?

– Vi må tenke litt. Kanskje på nyåret først, sier Vassvik til NRK.

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), mener også det er riktig at partene tar seg litt ekstra tid.

På spørsmålet om fellesnemnda, og hvor mange fra hver leir som skal ha der, så sier Ørnebakk at de fortsatt er usikre på hvilke makt som blir å ligge i denne nemnda.

– De rammene må på plass først. Ellers blir det for stor risiko, hvis man kan si det, sier Ørnebakk.

Stor diskusjon

Til tross for at partene altså lå lenge med en avklaring på de to alternative navnene, så blir ikke dette heller endelig avklart i dag. Navnet skulle uansett bli sendt videre til Norsk språkråd for å få en uttalelse fra dem.

I lang tid har navnet vært et av de mest betente spørsmålene i diskusjonene om sammenslåing av de nordligste fylkene i Norge. Mange forslag ble lagt på bordet.

Under kan du se hvilke forslag som ble lagt på bordet da de ble avhold felles fylkesting i Kirkenes tidligere i høst.

Forslag til nytt fylkesnavn i nord Ekspandér faktaboks Følgende forslag ble levert under felles fylkesting Finnmark: Troms og Finnmark SV har blitt enige om å kalle fylket Finnmark. Fylkestinget i Finnmark har også vedtatt dette navnet.

Troms og Finnmark SV har blitt enige om å kalle fylket Finnmark. Fylkestinget i Finnmark har også vedtatt dette navnet. Finnmark og Troms: Høyre ønsker dette navnet. Finnmark AP ønsker dette navnet sekundært.

Høyre ønsker dette navnet. Finnmark AP ønsker dette navnet sekundært. Troms og Finnmark: Troms AP ønsker dette navnet. Troms og Finnmark SV ønsker dette navnet sekundært.

Troms AP ønsker dette navnet. Troms og Finnmark SV ønsker dette navnet sekundært. Finnmarken: Finnmark AP ønsker dette navnet.

Finnmark AP ønsker dette navnet. Nordlys fylke: Fremskrittspartiet har foreslått dette navnet.

Fremskrittspartiet har foreslått dette navnet. Davvi-Sápmi – Finnmarku ja Romsa/Nord-Sápmi - Finnmark og Troms: Anne Toril E Balto (Sp) lanserte dette forslag på vegne av Finnmark Sp, både på talerstol og skriftlig.

Anne Toril E Balto (Sp) lanserte dette forslag på vegne av Finnmark Sp, både på talerstol og skriftlig. Davvi-Sápmi/Davvin-Sápmi: Ronny Wilhelmsen (Ap) har lansert dette forslaget både som samisk navn og som hovednavn. Det kom etter Mikkel Isak Eira (H) på talerstolen kom med forslaget Davvin som det samiske navnet på fylket, på vegne av Høyre. Davvin betyr nordpå. Ellers har også følgende forslag kommet: Vardøhus: Flere navnehistorikere har tatt til orde for dette navnet.

Flere navnehistorikere har tatt til orde for dette navnet. Sámieana eller Sápmi (begge betyr Sameland): Historikeren Aage Solbakk har foreslått dette.

(begge betyr Sameland): Historikeren Aage Solbakk har foreslått dette. Mordor: Kom på førsteplass i en avstemning i lokalavisen iTromsø.

Kom på førsteplass i en avstemning i lokalavisen iTromsø. Gokk: Kom på andreplass i avstemningen i lokalavisen iTromsø.

